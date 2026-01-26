Рейтинг@Mail.ru
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-podrostok-szheg-mashinu-iz-nenavisti-k-evreyam-1152682711.html
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T12:35
2026-01-26T12:36
россия
крым
новости крыма
дети
южный окружной военный суд
диверсия
задержание диверсантов и шпионов в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_963e77bc56b282424fe736882c11212e.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве расовой ненависти. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.Южный окружной военный суд приступил к слушанию материалов дела в отношении 17-летнего жителя Крыма. Ему инкриминируют участие в деятельности террористической организации и умышленное уничтожении чужого имущества. По информации силовиков, в конце 2024 - начале 2025 года несовершеннолетний вступил в террористическую организацию "NS/WP"*. После этого он купил у неизвестного пусковое устройство, схожее по механизму действия с огнестрельным оружием, и патроны к нему.9 января 2025 года фигурант, "действуя по мотиву национальной ненависти к лицам еврейской национальности, к которым относился гражданин Г..., произвел не менее трех выстрелов в сторону автомобиля его супруги". Ущерба его действия не нанесли, поскольку автомобиль был без стекол, по которым он стрелял.После этого 15 февраля фигурант в Симферополе слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, облил им автомобиль Opel, которым пользовался гражданин Г., и поджег его. Данную "акцию" он провел также "для устрашения лица национальности, отличной от русской".Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.* Запрещенная в России террористическая организация.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
россия
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/0c/0f/1125901466_90:0:1530:1080_1920x0_80_0_0_d340a6164b8f7288f27242d4cbf8af6e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, крым, новости крыма, дети, южный окружной военный суд, диверсия, задержание диверсантов и шпионов в крыму
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям

В Крыму подросток признал вину в диверсиях из-за ненависти к евреям

12:35 26.01.2026 (обновлено: 12:36 26.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевБоец спецназа ФСБ
Боец спецназа ФСБ - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве расовой ненависти. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
Южный окружной военный суд приступил к слушанию материалов дела в отношении 17-летнего жителя Крыма. Ему инкриминируют участие в деятельности террористической организации и умышленное уничтожении чужого имущества. По информации силовиков, в конце 2024 - начале 2025 года несовершеннолетний вступил в террористическую организацию "NS/WP"*. После этого он купил у неизвестного пусковое устройство, схожее по механизму действия с огнестрельным оружием, и патроны к нему.
9 января 2025 года фигурант, "действуя по мотиву национальной ненависти к лицам еврейской национальности, к которым относился гражданин Г..., произвел не менее трех выстрелов в сторону автомобиля его супруги". Ущерба его действия не нанесли, поскольку автомобиль был без стекол, по которым он стрелял.
После этого 15 февраля фигурант в Симферополе слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, облил им автомобиль Opel, которым пользовался гражданин Г., и поджег его. Данную "акцию" он провел также "для устрашения лица национальности, отличной от русской".
"В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях", - сказал РИА Новости источник.
Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.
* Запрещенная в России террористическая организация.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
РоссияКрымНовости КрымадетиЮжный окружной военный судДиверсияЗадержание диверсантов и шпионов в Крыму
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице
14:15Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
14:01В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
13:44В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
13:31ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года
13:17Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков
13:03Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
12:56Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
12:48В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
12:41Армия России ударила по критическим объектам на Украине
12:35В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
12:17В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:13В Севастополе подешевели мясо и овощи
12:00В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
11:49Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
11:3826 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии
11:36В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
11:25Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
11:15Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
11:10Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Лента новостейМолния