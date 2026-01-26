https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-podrostok-szheg-mashinu-iz-nenavisti-k-evreyam-1152682711.html
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
В Крыму подросток признал вину в диверсиях из-за ненависти к евреям
12:35 26.01.2026 (обновлено: 12:36 26.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Подросток в Южном окружном военном суде признал вину в участии в террористической организации "NS/WP"*, а также поджоге и расстреле автомобилей в Крыму на почве расовой ненависти. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает РИА Новости.
Южный окружной военный суд приступил к слушанию материалов дела в отношении 17-летнего жителя Крыма. Ему инкриминируют участие в деятельности террористической организации и умышленное уничтожении чужого имущества. По информации силовиков, в конце 2024 - начале 2025 года несовершеннолетний вступил в террористическую организацию "NS/WP"*. После этого он купил у неизвестного пусковое устройство, схожее по механизму действия с огнестрельным оружием, и патроны к нему.
9 января 2025 года фигурант, "действуя по мотиву национальной ненависти к лицам еврейской национальности, к которым относился гражданин Г..., произвел не менее трех выстрелов в сторону автомобиля его супруги". Ущерба его действия не нанесли, поскольку автомобиль был без стекол, по которым он стрелял.
После этого 15 февраля фигурант в Симферополе слил из бензобака мопеда около 1 литра бензина, облил им автомобиль Opel, которым пользовался гражданин Г., и поджег его. Данную "акцию" он провел также "для устрашения лица национальности, отличной от русской".
"В судебном заседании фигурант признал свою вину в инкриминируемых преступлениях", - сказал РИА Новости источник.
Судебные заседания по делу проходят в закрытом режиме.
* Запрещенная в России террористическая организация.
