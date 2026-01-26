https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-peresmatrivayut-tarify-upravlyayuschikh-kompaniy-i-fonda-kapremonta-1152696676.html

В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта

2026-01-26T16:10

новости крыма

жкх крыма и севастополя

цены и тарифы

капремонт многоквартирных домов

сергей аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия общежитий для поиска необходимых мер по улучшению условий проживания граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При проведении капремонта общего имущества в МКД требуется дополнительно проанализировать уже принятые решения по очередности начала ремонта, чтобы оценить, насколько справедливо была сформирована очередь. Важно определить сроки ремонтных работ и источники финансирования."В республике насчитывается порядка 3 тысяч подъездов, которые необходимо привести в порядок, и в первую очередь это дома, где проживают граждане с низкими доходами", – подчеркнул Сергей Аксенов.Он уточнил, что также во всех муниципалитетах республики проводится ревизия общежитий. По словам Аксенова, на каждое здание должен быть составлен паспорт объекта с указанием необходимых мер по улучшению условий проживания граждан."В сельской местности ряд жилых объектов такого типа подлежит расселению, здесь необходим четкий план действий. В ближайшее время нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жильцам общежитий", – добавил глава Крыма.Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельныеЛучшие практики управления многоквартирными домами в КрымуВ 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев

