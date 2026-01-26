Рейтинг@Mail.ru
В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
В Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T16:10
2026-01-26T16:10
новости крыма
жкх крыма и севастополя
цены и тарифы
капремонт многоквартирных домов
сергей аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия общежитий для поиска необходимых мер по улучшению условий проживания граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.При проведении капремонта общего имущества в МКД требуется дополнительно проанализировать уже принятые решения по очередности начала ремонта, чтобы оценить, насколько справедливо была сформирована очередь. Важно определить сроки ремонтных работ и источники финансирования."В республике насчитывается порядка 3 тысяч подъездов, которые необходимо привести в порядок, и в первую очередь это дома, где проживают граждане с низкими доходами", – подчеркнул Сергей Аксенов.Он уточнил, что также во всех муниципалитетах республики проводится ревизия общежитий. По словам Аксенова, на каждое здание должен быть составлен паспорт объекта с указанием необходимых мер по улучшению условий проживания граждан."В сельской местности ряд жилых объектов такого типа подлежит расселению, здесь необходим четкий план действий. В ближайшее время нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жильцам общежитий", – добавил глава Крыма.Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Качество и надежность: где в Крыму появятся новые котельныеЛучшие практики управления многоквартирными домами в КрымуВ 2025 году условия проживания улучшили для 18 тысяч севастопольцев
16:10 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия общежитий для поиска необходимых мер по улучшению условий проживания граждан. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"Правительство Крыма проводит мониторинг работы Фонда капитального ремонта и управляющих организаций, в ведении которых находятся многоквартирные дома: пересматриваются все заключенные ранее договоры, соглашения, а также тарифная политика", – сказано в сообщении.
При проведении капремонта общего имущества в МКД требуется дополнительно проанализировать уже принятые решения по очередности начала ремонта, чтобы оценить, насколько справедливо была сформирована очередь. Важно определить сроки ремонтных работ и источники финансирования.
"В республике насчитывается порядка 3 тысяч подъездов, которые необходимо привести в порядок, и в первую очередь это дома, где проживают граждане с низкими доходами", – подчеркнул Сергей Аксенов.
Он уточнил, что также во всех муниципалитетах республики проводится ревизия общежитий. По словам Аксенова, на каждое здание должен быть составлен паспорт объекта с указанием необходимых мер по улучшению условий проживания граждан.
"В сельской местности ряд жилых объектов такого типа подлежит расселению, здесь необходим четкий план действий. В ближайшее время нужно определить все меры поддержки, которые мы можем оказать жильцам общежитий", – добавил глава Крыма.
Ранее Сергей Аксенов заявил, что в Крыму за 2025 год провели капитальные работы в 787 многоквартирных домах. Общий бюджет обновлений составил порядка 5 миллиардов рублей.
