В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов
В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов
В Крыму на одном из швейных предприятий создано свыше 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил глава... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T19:56
2026-01-26T19:56
новости крыма
крым
сергей аксенов
производство в крыму
промышленность в крыму
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из швейных предприятий создано свыше 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации Аксенова, на предприятии установлено современное оборудование, работают компьютеризированные швейные машины с расширенным функционалом для производства текстильных изделий. В здесь производят больше 220 тысяч единиц нательного белья, в том числе это футболки и толстовки.В планах строительство и запуск в Крыму технологического кластера, где будет полный цикл от разработки до логистики, добавил глава региона.Ранее руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по РК Владимир Трегуб, комментируя возможности трудоустройства для героев спецоперации, рассказал, что участники СВО с инвалидностью могут найти работу в Крыму по имеющейся гражданской специальности, переобучиться по госпрограммам, начать свой бизнес или использовать боевой опыт в сфере общественной безопасности.
новости крыма, крым, сергей аксенов, производство в крыму, промышленность в крыму
В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов

В Крыму на швейном предприятии созданы сотни рабочих мест – в том числе для инвалидов

19:56 26.01.2026
 
© ТГ-канал Сергея АксеноваШвейное предприятие в Крыму
Швейное предприятие в Крыму
© ТГ-канал Сергея Аксенова
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из швейных предприятий создано свыше 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.

"Сегодня посетил производственные мощности ООО "Фосфор", где ознакомился с работой предприятия, пообщался с руководством и трудовым коллективом. Здесь создано более 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями", – написал глава республики в своем Telegram-канале.

По информации Аксенова, на предприятии установлено современное оборудование, работают компьютеризированные швейные машины с расширенным функционалом для производства текстильных изделий. В здесь производят больше 220 тысяч единиц нательного белья, в том числе это футболки и толстовки.
В планах строительство и запуск в Крыму технологического кластера, где будет полный цикл от разработки до логистики, добавил глава региона.
Ранее руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по РК Владимир Трегуб, комментируя возможности трудоустройства для героев спецоперации, рассказал, что участники СВО с инвалидностью могут найти работу в Крыму по имеющейся гражданской специальности, переобучиться по госпрограммам, начать свой бизнес или использовать боевой опыт в сфере общественной безопасности.
Новости КрымаКрымСергей АксеновПроизводство в КрымуПромышленность в Крыму
 
