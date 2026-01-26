https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-na-zavode-sozdany-sotni-rabochikh-mest-dlya-invalidov-1152701778.html

В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму на одном из швейных предприятий создано свыше 330 рабочих мест, в том числе для людей с ограниченными возможностями здоровья. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.По информации Аксенова, на предприятии установлено современное оборудование, работают компьютеризированные швейные машины с расширенным функционалом для производства текстильных изделий. В здесь производят больше 220 тысяч единиц нательного белья, в том числе это футболки и толстовки.В планах строительство и запуск в Крыму технологического кластера, где будет полный цикл от разработки до логистики, добавил глава региона.Ранее руководитель филиала фонда "Защитники Отечества" по РК Владимир Трегуб, комментируя возможности трудоустройства для героев спецоперации, рассказал, что участники СВО с инвалидностью могут найти работу в Крыму по имеющейся гражданской специальности, переобучиться по госпрограммам, начать свой бизнес или использовать боевой опыт в сфере общественной безопасности.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Пластиковая глыба: как работает и развивается уникальный "Крымпласт"Бойцам СВО с инвалидностью предоставят машины с ручным приводом – закон"Было ваше – стало наше": как продукция крымского завода заменила импорт

