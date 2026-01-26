Рейтинг@Mail.ru
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су - РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-kamnepad-zakryl-dorogu-k-vodopadu-uchan-su-1152706231.html
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
Маршрут к водопаду Учан-Су закрывают из-за падения камней. Об этом сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма". РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Маршрут к водопаду Учан-Су закрывают из-за падения камней. Об этом сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма".Посещение запрещено до особого распоряжения дирекции, уточнили в пресс-службе.Ранее на трассе между Бахчисараем и Ялтой специалисты провели работы по укреплению склонов, пробурили сваи для сооружения каркасов, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су

В Крыму из-за камнепада закрывают дорогу к водопаду Учан-Су

21:31 26.01.2026
 
© ФГБУ "Заповедный Крым"Водопад Учан-Су
Водопад Учан-Су
© ФГБУ "Заповедный Крым"
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Маршрут к водопаду Учан-Су закрывают из-за падения камней. Об этом сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма".

"В связи с высокой вероятностью осыпных процессов и падения камней, в целях безопасности временно с 27.01 закрывается маршрут к водопаду "Учан-Су", – говорится в сообщении.

Посещение запрещено до особого распоряжения дирекции, уточнили в пресс-службе.
Ранее на трассе между Бахчисараем и Ялтой специалисты провели работы по укреплению склонов, пробурили сваи для сооружения каркасов, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.
Новости КрымаУчан-СуКрымФГБУ "Заповедный Крым"Заповедники КрымаПриродаОграничение движения
 
