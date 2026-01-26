https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-kamnepad-zakryl-dorogu-k-vodopadu-uchan-su-1152706231.html
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
Маршрут к водопаду Учан-Су закрывают из-за падения камней. Об этом сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма". РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Маршрут к водопаду Учан-Су закрывают из-за падения камней. Об этом сообщает пресс-служба "Заповедного Крыма".Посещение запрещено до особого распоряжения дирекции, уточнили в пресс-службе.Ранее на трассе между Бахчисараем и Ялтой специалисты провели работы по укреплению склонов, пробурили сваи для сооружения каркасов, сообщил председатель Совмина республики Юрий Гоцанюк.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму на водопаде Учан-Су появится фуникулерПешком, верхом и за рулем – самые популярные турмаршруты КрымаВ Крыму хотят включить турпоходы в программы реабилитации бойцов СВО
В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
В Крыму из-за камнепада закрывают дорогу к водопаду Учан-Су