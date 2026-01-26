https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymu-i-sevastopole-na-karantin-zakryty-dve-shkoly-i-104-klassa-1152681647.html
В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T11:36
2026-01-26T11:36
2026-01-26T11:44
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.В ведомстве уточнили, что такое решение было принято для недопущения формирования очагов респираторных заболеваний в организованных коллективах детей. Исходя из складывающейся эпидемической ситуации конкретно по каждой образовательной организации применяются дополнительные противоэпидемические меры по приостановке учебного процесса в отдельных классах/группах, либо в целом по учреждению.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
11:36 26.01.2026 (обновлено: 11:44 26.01.2026)