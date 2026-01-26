https://crimea.ria.ru/20260126/v-krymskom-federalnom-universitete-otremontiruyut-obschezhitiya-i-korpusa-1152700936.html

В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса

В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса - РИА Новости Крым, 26.01.2026

В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса

26.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В этом году планируется модернизация материально-технической базы общежитий и учебных помещений Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Во всех общежитиях и учебных корпусах отремонтируют санузлы, душевые, кухни, раздевалки и гардеробные. Кроме того, 50 млн рублей из этой суммы будет направлено на замену стеклопакетов в аудиториях основных корпусов вуза."КФУ имени В.И. Вернадского – основное высшее учебное заведение республики с богатейшей историей, и здесь очень важно организовать учебное и рабочее пространство так, чтобы оно отвечало всем современным требованиям и стандартам", – подчеркнул Аксенов.Ранее сообщалось, что в Крымском федеральном университете им. В. И. Вернадского к началу 2026 года планируют сдать в эксплуатацию два новых общежития.Два студенческих общежития на 250 и 450 мест строятся в рамках государственной программы "Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя". Ранее ожидалось, что они будут сданы до 1 августа. В конце февраля их строительная готовность составляла 80%, сообщал глава правительства республики Юрий Гоцанюк.Также сообщалось о реставрации здания Института филологии КФУ им. В.И. Вернадского, которое было построено еще в конце XIX века.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях:Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Кампус на берегу моря: СевГУ заявится на федеральный конкурс – РазвожаевНазвана дата старта приемной кампании в вузы в 2024 годуСистема доступа по банковским картам появилась в КФУ

