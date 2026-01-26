https://crimea.ria.ru/20260126/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-obestocheny-chetyre-sela-1152704893.html
В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жители четырех сел Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.И подчеркнул, что ремонтные работы ведутся.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
19:22 26.01.2026 (обновлено: 19:26 26.01.2026)