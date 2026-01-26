Рейтинг@Mail.ru
В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
https://crimea.ria.ru/20260126/v-krasnogvardeyskom-rayone-kryma-obestocheny-chetyre-sela-1152704893.html
В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
Жители четырех сел Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T19:22
2026-01-26T19:26
новости крыма
красногвардейский район
василий грабован
электроэнергия
электричество
электросети крыма
отключение электроэнергии
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жители четырех сел Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.
РИА Новости Крым
В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села

В Крыму обесточены четыре села в Красногвардейском районе

19:22 26.01.2026 (обновлено: 19:26 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жители четырех сел Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.
"Октябрьский РЭС информирует об аварийном отключении электроэнергии: ️с. Новоэстония, с. Красная поляна, с. Григорьевка, с. Миролюбовка", – проинформировал глава района.
И подчеркнул, что ремонтные работы ведутся.
Лента новостейМолния