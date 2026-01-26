Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме не поддержали блокировку сайтов готовых домашних заданий - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Госдуме не поддержали блокировку сайтов готовых домашних заданий
В Госдуме не поддержали блокировку сайтов готовых домашних заданий - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Госдуме не поддержали блокировку сайтов готовых домашних заданий
Инициативу Министерства просвещения РФ о блокировке в интернете сайтов с готовыми домашними заданиями из учебников и пособий не поддержал первый зампред... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T14:59
2026-01-26T14:59
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Инициативу Министерства просвещения РФ о блокировке в интернете сайтов с готовыми домашними заданиями из учебников и пособий не поддержал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий.Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них.По мнению депутата, так можно дойти до абсурда. Ведь досудебная блокировка сайтов – это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией.В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Не перегнуть палку: как помочь ребенку в период подготовки к ЕГЭКак уменьшить стресс у ребенка перед экзаменами – советы психологаНе сдавшие экзамен школьники смогут бесплатно обучиться профессии - закон
образование в россии, новости, государственная дума рф, минпросвещения рф, россия
В Госдуме не поддержали блокировку сайтов готовых домашних заданий

14:59 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Инициативу Министерства просвещения РФ о блокировке в интернете сайтов с готовыми домашними заданиями из учебников и пособий не поддержал первый зампред комитета Госдумы по информационной политике Антон Горелкин. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
Минпросвещения России разработало закон, предусматривающий блокировку в интернете готовых домашних заданий.Законопроект предполагает запрет на распространение информации о контрольно-измерительных материалах ЕГЭ/ОГЭ, готовых решений заданий всероссийской олимпиады школьников и заданий из учебников и пособий, включенных в федеральный перечень, за исключением данных, содержащихся непосредственно в них.
"Лично я эту инициативу Минпросвета не поддерживаю. Нужно разгружать школьную программу, делать так, чтобы подготовка к экзаменам не вызывала у детей желание зубрить или списывать. А переписывать федеральный закон "Об информации" для решения проблем образования (точнее, для создания видимости их решения) считаю неправильным", - написал Горелкин.
По мнению депутата, так можно дойти до абсурда. Ведь досудебная блокировка сайтов – это инструмент для борьбы с общественно опасной информацией.
В середине ноября сообщалось, что основной период Единого государственного экзамена (ЕГЭ) и Основного государственного экзамена (ОГЭ) будет начинаться не ранее 1 июня, чтобы школьники могли более полно освоить учебные программы.
