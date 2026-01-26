https://crimea.ria.ru/20260126/v-chernom-more-unichtozhen-bezekipazhnyy-kater-vsu-1152682369.html

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2026

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T12:17

2026-01-26T12:17

2026-01-26T12:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 109 беспилотников самолетного типа ВСУ и две управляемые авиационные бомбы.Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

