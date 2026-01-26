Рейтинг@Mail.ru
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2026
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T12:17
2026-01-26T12:23
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 109 беспилотников самолетного типа ВСУ и две управляемые авиационные бомбы.Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.
В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ

В Черном море флот уничтожил безэкипажный катер ВСУ

12:17 26.01.2026 (обновлено: 12:23 26.01.2026)
 
© Министерство обороны РФОператоры FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
Операторы FPV-дронов Черноморского флота учатся уничтожать безэкипажные катера
© Министерство обороны РФ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.
"Силами Черноморского флота в центральной части Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВСУ", - говорится в сообщении.
Кроме того, российские средства противовоздушной обороны сбили за сутки 109 беспилотников самолетного типа ВСУ и две управляемые авиационные бомбы.
Ночью силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.
Лента новостейМолния