В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дронов

белгородская область

обстрелы белгородской области

вячеслав гладков

новости сво

происшествия

атаки всу

беспилотник (бпла, дрон)

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В результате ударов ВСУ беспилотниками по населенным пунктам Грайворонского округа пострадали два человека, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.По его словам, в селе Гора-Подол беспилотный летательный аппарат атаковал легковой автомобиль. Мужчина получил баротравму и самостоятельно обратился за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу."Медицинская помощь оказана, пострадавший отпущен на амбулаторное лечение. На месте атаки посечен легковой автомобиль и выбиты окна в одной квартире МКД", – добавил Гладков.Он также рассказал, что еще два беспилотника нанесли удары по селу Головчино. В ходе одной из атак был ранен водитель легкового автомобиля. Сотрудники Росгвардии оказали ему первую медицинскую помощь и доставили в Грайворонскую ЦРБ. Врачи диагностировали у пострадавшего закрытую черепно-мозговую травму и баротравму. После оказания помощи его планируется перевести в городскую больницу № 2 Белгорода. Огнем уничтожен один легковой автомобиль, еще один грузовой получил повреждения.Ранее сообщалось, что боевики ВСУ нанесли удар беспилотником по автомобилю скорой помощи в Запорожской области, ранены двое медиков.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненыйГибель бригады скорой помощи на Херсонщине: в СК рассказали подробностиОбломки БПЛА упали на территории двух школ в Краснодарском крае

