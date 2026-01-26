https://crimea.ria.ru/20260126/ukraine-pridetsya-poyti-na-territorialnye-ustupki--gensek-nato-1152706838.html
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придется пойти на... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T22:09
2026-01-26T22:09
2026-01-26T22:09
новости
марк рютте
мнения
европарламент
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_6:1143:1389:1921_1920x0_80_0_0_494739dcbdac9d267c701023e6e983e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_100:1007:1388:1973_1920x0_80_0_0_fea0fbe228c48e5eb8f73401fb112be4.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости, марк рютте, мнения, европарламент , украина
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО Рютте