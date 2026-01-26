Рейтинг@Mail.ru
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/ukraine-pridetsya-poyti-na-territorialnye-ustupki--gensek-nato-1152706838.html
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придется пойти на... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T22:09
2026-01-26T22:09
новости
марк рютте
мнения
европарламент
украина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_6:1143:1389:1921_1920x0_80_0_0_494739dcbdac9d267c701023e6e983e1.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки.Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
украина
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/07/11/1138945259_100:1007:1388:1973_1920x0_80_0_0_fea0fbe228c48e5eb8f73401fb112be4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, марк рютте, мнения, европарламент , украина
Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО

Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО Рютте

22:09 26.01.2026
 
© РИА Новости . Евгений Биятов / Перейти в фотобанкУкраина
Украина - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в ходе дискуссии с евродепутатами в комитете по иностранным делам Европарламента заявил, что Украине придется пойти на территориальные уступки.
"Очень чувствительный вопрос территории. В конечном итоге только украинское правительство может решать по территории, что они могут принять в плане компромисса по территории", – цитирует Рютте РИА Новости.
Накануне глава киевского режима Владимир Зеленский заявил, что позиция Украины по выводу ВСУ с территории Донбасса остается неизменной.
Ранее Зеленский назвал прошедшие в Абу-Даби переговоры конструктивными, в ходе консультаций стороны успели "многое обсудить". По словам главы киевского режима, главное, на чем сосредоточились обсуждения, – это возможные параметры завершения конфликта.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил мнение, что США как посредники в процессе урегулирования украинского конфликта гонят по времени и спешат.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
НовостиМарк РюттеМненияЕвропарламентУкраина
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
22:50Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ
22:39Зеленский продлил действие военного положения и мобилизации на Украине
22:30Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
22:09Украине придется пойти на территориальные уступки – генсек НАТО
21:54Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
21:31В Крыму камнепад закрыл дорогу к водопаду Учан-Су
21:13Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ
20:57На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
20:47В Крыму семь сел временно останутся без света
20:28Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
20:11Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям
19:56В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов
19:37ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
19:22В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
19:10В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
18:57В Севастополе закрыли рейд
18:48В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса
18:28"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка
18:10Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
17:48Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
Лента новостейМолния