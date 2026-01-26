https://crimea.ria.ru/20260126/ukraina-vyshla-iz-soglasheniya-sng-ob-okhrane-gosudarstvennykh-granits-1152707957.html
Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ
Украина вышла из соглашения СНГ об охране государственных границ
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о выходе Украины из соглашения об охране государственных границ и морских экономических зон государств-участников СНГ, свидетельствует документ, опубликованный на сайте его офиса.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
