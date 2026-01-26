Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою

https://crimea.ria.ru/20260126/ucheniya-na-vyzhivanie-kak-na-poligonakh-gotovyat-boytsov-k-realnomu-boyu-1152668430.html

Гул выстрелов, дымовые завесы и четкие команды – так начинается обычный день боевой подготовки на одном из учебных полигонов Южного военного округа (ЮВО).

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Гул выстрелов, дымовые завесы и четкие команды – так начинается обычный день боевой подготовки на одном из учебных полигонов Южного военного округа (ЮВО). Здесь не играют "в войнушку" и не учат для галочки: каждое движение, каждый навык – с прицелом на реальные условия современного боя.Подготовка контрактника начинается буквально с первого дня, и, как ни странно, не с автомата. Инструктор, военнослужащий ЮВО с позывным "Лис" рассказал, что для бойца медицина – самое первое. Наложить жгут, остановить кровотечение, эвакуировать раненого из-под огня – эти действия отрабатываются до автоматизма."Ты можешь не уметь стрелять, ты можешь не уметь бросать гранаты или владеть РПГ, но ты обязан знать медицину", – подчеркнул Лис.Дальше – огневая подготовка, тактика, штурмы зданий, зачистка окопов и опорных пунктов. В ход идут гранатометы, беспилотники, инженерная и РХБ-защита. Учебный день редко бывает одинаковым: сегодня – штурм, завтра – работа в обороне, послезавтра – ориентирование и выбор позиции. И все это не "по учебнику", а с постоянными корректировками.Боевой опыт – не абстрактное слово. По словам Лиса, инструкторы, которые еще вчера работали на полигонах Луганского, Херсонского или Запорожского направлений, возвращаются и буквально переписывают программу. Что сработало – берут на вооружение. Что устарело – без сожаления вычеркивают. Война меняется, и подготовка вместе с ней.Новобранцы приходят разными. Кто-то с опытом, кто-то – с нуля. Чаще всего, признаются инструкторы, мешает не отсутствие навыков, а страх и физическая неподготовленность.Контрактник с позывным "Колхоз" служит всего 12 дней, но уже уверенно говорит о тактике и огневой подготовке. Он стрелял из АК и ПКМ, отрабатывал штурм здания в составе "двойки". Задача простая и жесткая – нейтрализация условного противника. Манекены в полный рост, дымы, гранаты – все максимально приближенно к реальности."Важно позиционирование, правильное ориентирование на местности и многое другое. Учения помогают чувствовать себя увереннее. Когда я знаю, что я должен делать, становится легче", – отметил боец.Главный акцент – на рефлексах. В бою нет времени думать. Упала граната – все должны лечь мгновенно. Противник выскочил из-за угла – реакция должна быть быстрее мысли.Как утверждает Колхоз, тяжело было в начале – особенно перебежки на дальние дистанции. Но именно через это, уверены на учебном полигоне, и проходит превращение гражданского человека в военнослужащего. Столько дней подготовки, сколько нужно. Без спешки, но и без поблажек.На полигоне ясно понимают: цель не в красивых отчетах. Цель – чтобы человек, оказавшись в самой сложной и непредсказуемой ситуации, вышел из нее живым и выполнил задачу. Именно этому там и учат – день за днем, выстрел за выстрелом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

