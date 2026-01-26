Рейтинг@Mail.ru
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/ucheniya-na-vyzhivanie-kak-na-poligonakh-gotovyat-boytsov-k-realnomu-boyu-1152668430.html
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
Гул выстрелов, дымовые завесы и четкие команды – так начинается обычный день боевой подготовки на одном из учебных полигонов Южного военного округа (ЮВО). Здесь РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T09:01
2026-01-26T09:04
армия и флот
вооруженные силы россии
россия
новости
учения
видео
южный военный округ
служба в вс рф по контракту
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152669723_0:252:3072:1980_1920x0_80_0_0_3c8b22146a785cef9fa9ee8bb513557d.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Гул выстрелов, дымовые завесы и четкие команды – так начинается обычный день боевой подготовки на одном из учебных полигонов Южного военного округа (ЮВО). Здесь не играют "в войнушку" и не учат для галочки: каждое движение, каждый навык – с прицелом на реальные условия современного боя.Подготовка контрактника начинается буквально с первого дня, и, как ни странно, не с автомата. Инструктор, военнослужащий ЮВО с позывным "Лис" рассказал, что для бойца медицина – самое первое. Наложить жгут, остановить кровотечение, эвакуировать раненого из-под огня – эти действия отрабатываются до автоматизма."Ты можешь не уметь стрелять, ты можешь не уметь бросать гранаты или владеть РПГ, но ты обязан знать медицину", – подчеркнул Лис.Дальше – огневая подготовка, тактика, штурмы зданий, зачистка окопов и опорных пунктов. В ход идут гранатометы, беспилотники, инженерная и РХБ-защита. Учебный день редко бывает одинаковым: сегодня – штурм, завтра – работа в обороне, послезавтра – ориентирование и выбор позиции. И все это не "по учебнику", а с постоянными корректировками.Боевой опыт – не абстрактное слово. По словам Лиса, инструкторы, которые еще вчера работали на полигонах Луганского, Херсонского или Запорожского направлений, возвращаются и буквально переписывают программу. Что сработало – берут на вооружение. Что устарело – без сожаления вычеркивают. Война меняется, и подготовка вместе с ней.Новобранцы приходят разными. Кто-то с опытом, кто-то – с нуля. Чаще всего, признаются инструкторы, мешает не отсутствие навыков, а страх и физическая неподготовленность.Контрактник с позывным "Колхоз" служит всего 12 дней, но уже уверенно говорит о тактике и огневой подготовке. Он стрелял из АК и ПКМ, отрабатывал штурм здания в составе "двойки". Задача простая и жесткая – нейтрализация условного противника. Манекены в полный рост, дымы, гранаты – все максимально приближенно к реальности."Важно позиционирование, правильное ориентирование на местности и многое другое. Учения помогают чувствовать себя увереннее. Когда я знаю, что я должен делать, становится легче", – отметил боец.Главный акцент – на рефлексах. В бою нет времени думать. Упала граната – все должны лечь мгновенно. Противник выскочил из-за угла – реакция должна быть быстрее мысли.Как утверждает Колхоз, тяжело было в начале – особенно перебежки на дальние дистанции. Но именно через это, уверены на учебном полигоне, и проходит превращение гражданского человека в военнослужащего. Столько дней подготовки, сколько нужно. Без спешки, но и без поблажек.На полигоне ясно понимают: цель не в красивых отчетах. Цель – чтобы человек, оказавшись в самой сложной и непредсказуемой ситуации, вышел из нее живым и выполнил задачу. Именно этому там и учат – день за днем, выстрел за выстрелом.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
https://crimea.ria.ru/20260125/v-krymu-proshel-chempionat-sredi-yunarmeytsev-po-strelbe-1152655008.html
россия
южный военный округ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/19/1152669723_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_ff20bfc059e1c0b60a6266ecd68df793.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
армия и флот, вооруженные силы россии, россия, новости, учения, видео, южный военный округ, служба в вс рф по контракту
Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою

В Южном военном округе проходит боевая подготовка впервые подписавших контракт военных

09:01 26.01.2026 (обновлено: 09:04 26.01.2026)
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Гул выстрелов, дымовые завесы и четкие команды – так начинается обычный день боевой подготовки на одном из учебных полигонов Южного военного округа (ЮВО). Здесь не играют "в войнушку" и не учат для галочки: каждое движение, каждый навык – с прицелом на реальные условия современного боя.
Подготовка контрактника начинается буквально с первого дня, и, как ни странно, не с автомата. Инструктор, военнослужащий ЮВО с позывным "Лис" рассказал, что для бойца медицина – самое первое. Наложить жгут, остановить кровотечение, эвакуировать раненого из-под огня – эти действия отрабатываются до автоматизма.
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
1 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
2 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
3 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
4 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
5 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Учебный полигон Южного военного округа (ЮВО)
6 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
7 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
8 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© Учебный полигон Южного военного округа (ЮВО)

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
9 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© Учебный полигон Южного военного округа (ЮВО)
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
10 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
11 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
© РИА Новости Крым

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО
12 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
1 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
2 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
3 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
4 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
5 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
6 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
7 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
8 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
9 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© Учебный полигон Южного военного округа (ЮВО)
10 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
11 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
12 из 12

Подготовка контрактников на полигоне ЮВО

© РИА Новости Крым
"Ты можешь не уметь стрелять, ты можешь не уметь бросать гранаты или владеть РПГ, но ты обязан знать медицину", – подчеркнул Лис.
Дальше – огневая подготовка, тактика, штурмы зданий, зачистка окопов и опорных пунктов. В ход идут гранатометы, беспилотники, инженерная и РХБ-защита. Учебный день редко бывает одинаковым: сегодня – штурм, завтра – работа в обороне, послезавтра – ориентирование и выбор позиции. И все это не "по учебнику", а с постоянными корректировками.
Боевой опыт – не абстрактное слово. По словам Лиса, инструкторы, которые еще вчера работали на полигонах Луганского, Херсонского или Запорожского направлений, возвращаются и буквально переписывают программу. Что сработало – берут на вооружение. Что устарело – без сожаления вычеркивают. Война меняется, и подготовка вместе с ней.
Новобранцы приходят разными. Кто-то с опытом, кто-то – с нуля. Чаще всего, признаются инструкторы, мешает не отсутствие навыков, а страх и физическая неподготовленность.
"Чаще всего это страх. Не всегда у человека есть понимание, куда он на самом деле идет. Конечно, очень сильно влияет и физическая подготовка. Не каждый на гражданке занимался спортом, носил тяжести", – объясняет Лис.
Контрактник с позывным "Колхоз" служит всего 12 дней, но уже уверенно говорит о тактике и огневой подготовке. Он стрелял из АК и ПКМ, отрабатывал штурм здания в составе "двойки". Задача простая и жесткая – нейтрализация условного противника. Манекены в полный рост, дымы, гранаты – все максимально приближенно к реальности.
"Важно позиционирование, правильное ориентирование на местности и многое другое. Учения помогают чувствовать себя увереннее. Когда я знаю, что я должен делать, становится легче", – отметил боец.
Главный акцент – на рефлексах. В бою нет времени думать. Упала граната – все должны лечь мгновенно. Противник выскочил из-за угла – реакция должна быть быстрее мысли.
Как утверждает Колхоз, тяжело было в начале – особенно перебежки на дальние дистанции. Но именно через это, уверены на учебном полигоне, и проходит превращение гражданского человека в военнослужащего. Столько дней подготовки, сколько нужно. Без спешки, но и без поблажек.
На полигоне ясно понимают: цель не в красивых отчетах. Цель – чтобы человек, оказавшись в самой сложной и непредсказуемой ситуации, вышел из нее живым и выполнил задачу. Именно этому там и учат – день за днем, выстрел за выстрелом.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Военнослужащие ЮВО приняли участие в проведении чемпионата среди юнармейцев Республики Крым
Вчера, 08:00
В Крыму прошел чемпионат среди юнармейцев по стрельбе
 
Армия и флотВооруженные силы РоссииРоссияНовостиУченияВидеоЮжный военный округСлужба в ВС РФ по контракту
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
09:23Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев
09:01Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
08:47Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике
08:29Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод
08:11Как Запад воспринял удар "Орешника" по цели на Украине
07:56"Применение спецоружия": к чему могла привести атака на резиденцию Путина
07:4540 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
07:21Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
07:10Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
06:53Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей
06:40Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего
06:21Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника
06:06Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
23:20Над Крымом ликвидировали беспилотники
23:09Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США
23:02В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
22:03В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния