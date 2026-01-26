https://crimea.ria.ru/20260126/svyshe-1-mln-ga-posevov-postradali-ot-zasukhi-na-kubani-1152685377.html

Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани

Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани

Засуха, затронувшая северную территорию Кубани в 2025 году, нанесла серьезный ущерб посевам на площади свыше 1 млн га. Об этом сообщил вице-губернатор... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T14:15

2026-01-26T14:15

2026-01-26T14:17

краснодарский край

урожай

засуха

экономика

сельское хозяйство

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/05/0c/1119573473_0:85:1620:996_1920x0_80_0_0_e9c4b20b2d22fdaabfe70037b23b55d1.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Засуха, затронувшая северную территорию Кубани в 2025 году, нанесла серьезный ущерб посевам на площади свыше 1 млн га. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в интервью "Review. Ъ-Кубань".Особенно пострадали зерновые и масличные культуры, сахарная свекла, уточнил вице-губернатор.Кроме того, ощутили влияние погодных условий и садоводческие хозяйства. Возвратные заморозки и последующая засуха негативно сказались на производстве фруктов и ягод. Урожай ниже предыдущего года — 510 тыс. тонн.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров.В Крыму в 2025 году была рекордная за 50 лет почвенная засуха. Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, побить рекорды по урожайности в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после заморозков и засухи. Он подчеркнул, что 2025-й стал для сельского хозяйства региона годом испытаний.Однако несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Из-за засухи урожай кориандра в Крыму снизился вдвоеВ Крыму пострадавшим от непогоды аграриям выделили почти 150 млн рублейВино будет вкуснее: жара в Крыму повлияла на урожай виноградаВ Крыму увеличивают площадь орошаемых земель - какие меры принимаются

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

краснодарский край, урожай, засуха, экономика, сельское хозяйство, новости