Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
Засуха, затронувшая северную территорию Кубани в 2025 году, нанесла серьезный ущерб посевам на площади свыше 1 млн га. Об этом сообщил вице-губернатор... РИА Новости Крым, 26.01.2026
краснодарский край
урожай
засуха
экономика
сельское хозяйство
новости
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Засуха, затронувшая северную территорию Кубани в 2025 году, нанесла серьезный ущерб посевам на площади свыше 1 млн га. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в интервью "Review. Ъ-Кубань".Особенно пострадали зерновые и масличные культуры, сахарная свекла, уточнил вице-губернатор.Кроме того, ощутили влияние погодных условий и садоводческие хозяйства. Возвратные заморозки и последующая засуха негативно сказались на производстве фруктов и ягод. Урожай ниже предыдущего года — 510 тыс. тонн.Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров.В Крыму в 2025 году была рекордная за 50 лет почвенная засуха. Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, побить рекорды по урожайности в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после заморозков и засухи. Он подчеркнул, что 2025-й стал для сельского хозяйства региона годом испытаний.Однако несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи.
краснодарский край, урожай, засуха, экономика, сельское хозяйство, новости
Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани

Последствия засухи на Кубани для посевов оказались критичны – вице-губернатор

14:15 26.01.2026 (обновлено: 14:17 26.01.2026)
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевЗасуха
Засуха - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Засуха, затронувшая северную территорию Кубани в 2025 году, нанесла серьезный ущерб посевам на площади свыше 1 млн га. Об этом сообщил вице-губернатор Краснодарского края Андрей Коробка в интервью "Review. Ъ-Кубань".

"По распоряжению губернатора режим чрезвычайной ситуации был объявлен сразу в 11 районах, поскольку последствия оказались критичными: общая площадь пострадавших озимых и яровых культур превысила 1 млн га, общий ущерб исчисляется миллиардами рублей", - рассказал Андрей Коробка.

Особенно пострадали зерновые и масличные культуры, сахарная свекла, уточнил вице-губернатор.
Кроме того, ощутили влияние погодных условий и садоводческие хозяйства. Возвратные заморозки и последующая засуха негативно сказались на производстве фруктов и ягод. Урожай ниже предыдущего года — 510 тыс. тонн.
Ранее сообщалось, что в Краснодарском крае собрали рекордное количество винограда – 305 тысяч тонн. Также в 2025 году увеличили и площади виноградников – с 25 тысяч до 32,5 тысяч гектаров.
В Крыму в 2025 году была рекордная за 50 лет почвенная засуха. Крымские аграрии в 2025 году собрали на 192 тысячи тонн пшеничного зерна меньше, чем в прошлом, а ячменного – на 84. По словам министра сельского хозяйства Крыма Дениса Кратюка, побить рекорды по урожайности в 2025 году не удалось из-за катастрофической ситуации в Крыму на полях и в садах после заморозков и засухи. Он подчеркнул, что 2025-й стал для сельского хозяйства региона годом испытаний.
Однако несмотря на погодные аномалии и введенный в ряде районов режим чрезвычайной ситуации, продовольственная безопасность Крыма находится под контролем.
Из резервного фонда Крыма выделили 160 млн рублей на поддержку аграриев, занимающихся уборкой зерновых и зернобобовых в 2025 году на землях, пострадавших от засухи.
