Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям

Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям

Появление в Севастополе экотехнопарка для переработки отходов, который должны построить на федеральные деньги по госпрограмме до 2030 года, предполагает... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T20:11

2026-01-26T20:11

2026-01-26T20:11

радио "спутник в крыму"

станислав корякин

экология

строительство экотехнопарков в крыму и севастополе

севастополь

новости севастополя

переработка мусора

Строительство экотехнопарка в Севастополе

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Появление в Севастополе экотехнопарка для переработки отходов, который должны построить на федеральные деньги по госпрограмме до 2030 года, предполагает организацию в городе раздельного сбора мусора, к чему должны быть готовы все: и оператор, и власти, и жители. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин.В рамках пролонгированной государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года в городе федерального значения построят не только новые учреждения здравоохранения и образования, дороги, коммунальные сети и очистные сооружения, но и крайне важный для региона экотехнопарк для переработки отходов, подчеркнул Корякин. "Для рекреационных территорий, таких как Крым и Севастополь, это значимая задача", – отметил он.По статистике, Севастополь производит примерно 565 тонн отходов ежедневно. Около 20% такого мусора – стекло, то есть бутылки, банки и прочее, а примерно 35% – органика, сказал Корякин. При этом единственное место, куда все свозится и захоранивается – полигон, технические возможности которого почти исчерпаны, отметил он.При этом он подчеркнул, что идея мусорной реформы, а с ней и запуска центра переработки отходов в Севастополе, предполагает, что должна начаться сортировка мусора.По словам Корякина, в Севастополе на сегодняшний день предусмотрена некая инфраструктура для сортировки мусора. В частности, это места для отходов, где отдельно складываются бутылки и картонные коробки. Но этого мало, не хватает также информированности и осознанности у жителей, считает он.Он делает вывод, что для обеспечения нормального функционирования всей цепочки процессов при реализации проекта экотехнопарка необходимо наладить взаимодействие будущего исполнителя проекта – компании-оператора – с правительством города, которое должно наладить информационную просветительскую кампанию, и непосредственно с жителями."Жители должны быть готовы сортировать мусор, но если сталкиваются с тем, что сортировать некуда, то просто перестают это делать. Поэтому очень важно синхронизировать желание граждан проявлять свое экологическое сознание и ответственность регионального оператора проекта, чтобы все раздельное не сваливалось снова вместе, а разносилось в те места, где это должно быть", – добавил спикер.Он отметил также, что перерабатываться в экотехнопарке смогут не все отходы – часть из них продолжат захоранивать на полигоне, мощность которого со временем надо будет незначительно увеличить.Новый экотехнопарк в Севастополе мощностью до 250 тысяч тонн в год точно должен покрывать потребности города, при этом в случае необходимости возможности объекта могут быть расширены, отметил Корякин."Такого рода экотехнопарки гораздо проще масштабируются. Здесь ведь предполагается роботизированная сортировка, так как задача в том, чтобы объем того, что должно быть захоронено, существенно уменьшить. А это в свою очередь предполагает, что мощность таких линий может быть увеличена в случае повышения эффективности сортировки и использования. То есть мощность экотехнопарка может меняться в зависимости от повышения производительности", – пояснил собеседник.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о пролонгировании программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2030 года. В 2026 году на ее реализацию для обоих субъектов запланировано около 93 миллиардов рублей, для Севастополя, как уточнил губернатор Михаил Развожаев, это более 19 миллиардов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопаркВ программу развития Крыма и Севастополя внесены измененияСколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет

севастополь

станислав корякин, экология, строительство экотехнопарков в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, переработка мусора