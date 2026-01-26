https://crimea.ria.ru/20260126/stroitelstvo-ekotekhnoparka-v-sevastopole-k-chemu-byt-gotovymi-zhitelyam-1152685002.html
Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям
Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям
Появление в Севастополе экотехнопарка для переработки отходов, который должны построить на федеральные деньги по госпрограмме до 2030 года, предполагает... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T20:11
2026-01-26T20:11
2026-01-26T20:11
радио "спутник в крыму"
станислав корякин
экология
строительство экотехнопарков в крыму и севастополе
севастополь
новости севастополя
переработка мусора
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152696300_1064:1206:2561:2048_1920x0_80_0_0_a420fa78f6cc1145380b56672342092c.jpg
Строительство экотехнопарка в Севастополе
Строительство экотехнопарка в Севастополе
audio/mpeg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Появление в Севастополе экотехнопарка для переработки отходов, который должны построить на федеральные деньги по госпрограмме до 2030 года, предполагает организацию в городе раздельного сбора мусора, к чему должны быть готовы все: и оператор, и власти, и жители. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин.В рамках пролонгированной государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года в городе федерального значения построят не только новые учреждения здравоохранения и образования, дороги, коммунальные сети и очистные сооружения, но и крайне важный для региона экотехнопарк для переработки отходов, подчеркнул Корякин. "Для рекреационных территорий, таких как Крым и Севастополь, это значимая задача", – отметил он.По статистике, Севастополь производит примерно 565 тонн отходов ежедневно. Около 20% такого мусора – стекло, то есть бутылки, банки и прочее, а примерно 35% – органика, сказал Корякин. При этом единственное место, куда все свозится и захоранивается – полигон, технические возможности которого почти исчерпаны, отметил он.При этом он подчеркнул, что идея мусорной реформы, а с ней и запуска центра переработки отходов в Севастополе, предполагает, что должна начаться сортировка мусора.По словам Корякина, в Севастополе на сегодняшний день предусмотрена некая инфраструктура для сортировки мусора. В частности, это места для отходов, где отдельно складываются бутылки и картонные коробки. Но этого мало, не хватает также информированности и осознанности у жителей, считает он.Он делает вывод, что для обеспечения нормального функционирования всей цепочки процессов при реализации проекта экотехнопарка необходимо наладить взаимодействие будущего исполнителя проекта – компании-оператора – с правительством города, которое должно наладить информационную просветительскую кампанию, и непосредственно с жителями."Жители должны быть готовы сортировать мусор, но если сталкиваются с тем, что сортировать некуда, то просто перестают это делать. Поэтому очень важно синхронизировать желание граждан проявлять свое экологическое сознание и ответственность регионального оператора проекта, чтобы все раздельное не сваливалось снова вместе, а разносилось в те места, где это должно быть", – добавил спикер.Он отметил также, что перерабатываться в экотехнопарке смогут не все отходы – часть из них продолжат захоранивать на полигоне, мощность которого со временем надо будет незначительно увеличить.Новый экотехнопарк в Севастополе мощностью до 250 тысяч тонн в год точно должен покрывать потребности города, при этом в случае необходимости возможности объекта могут быть расширены, отметил Корякин."Такого рода экотехнопарки гораздо проще масштабируются. Здесь ведь предполагается роботизированная сортировка, так как задача в том, чтобы объем того, что должно быть захоронено, существенно уменьшить. А это в свою очередь предполагает, что мощность таких линий может быть увеличена в случае повышения эффективности сортировки и использования. То есть мощность экотехнопарка может меняться в зависимости от повышения производительности", – пояснил собеседник.Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил о пролонгировании программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2030 года. В 2026 году на ее реализацию для обоих субъектов запланировано около 93 миллиардов рублей, для Севастополя, как уточнил губернатор Михаил Развожаев, это более 19 миллиардов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Мусор как топливо и технический грунт: в Крыму почти готов экотехнопаркВ программу развития Крыма и Севастополя внесены измененияСколько дорог в Крыму привели к федеральному стандарту за 11 лет
https://crimea.ria.ru/20260116/krym-poluchit-26-mlrd-rubley-po-natsproektu-ekologicheskoe-blagopoluchie-1152455604.html
севастополь
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152696300_1138:1042:2479:2048_1920x0_80_0_0_2c01c4c20fc6ad6db64242b8f624b5e2.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
станислав корякин, экология, строительство экотехнопарков в крыму и севастополе, севастополь, новости севастополя, переработка мусора
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым.
Появление в Севастополе экотехнопарка для переработки отходов, который должны построить на федеральные деньги по госпрограмме до 2030 года, предполагает организацию в городе раздельного сбора мусора, к чему должны быть готовы все: и оператор, и власти, и жители. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил член ОП РФ от Севастополя, политконсультант Станислав Корякин.
В рамках пролонгированной государственной программы социально-экономического развития Крыма и Севастополя до 2030 года в городе федерального значения построят не только новые учреждения здравоохранения и образования, дороги, коммунальные сети и очистные сооружения, но и крайне важный для региона экотехнопарк для переработки отходов, подчеркнул Корякин. "Для рекреационных территорий, таких как Крым и Севастополь, это значимая задача", – отметил он.
По статистике, Севастополь производит примерно 565 тонн отходов ежедневно. Около 20% такого мусора – стекло, то есть бутылки, банки и прочее, а примерно 35% – органика, сказал Корякин. При этом единственное место, куда все свозится и захоранивается – полигон, технические возможности которого почти исчерпаны, отметил он.
"Возникает задача либо ничего не производить в части отходов, что невозможно, либо что-то сделать с переработкой и местами хранения. То, что мы просто захораниваем, не очень рационально, потому что дорожают ресурсы, какие-то продукты. Соответственно, нужно перерабатывать", – сказал гость эфира.
При этом он подчеркнул, что идея мусорной реформы, а с ней и запуска центра переработки отходов в Севастополе, предполагает, что должна начаться сортировка мусора.
По словам Корякина, в Севастополе на сегодняшний день предусмотрена некая инфраструктура для сортировки мусора. В частности, это места для отходов, где отдельно складываются бутылки и картонные коробки. Но этого мало, не хватает также информированности и осознанности у жителей, считает он.
"Новая идея экотехнопарка предусматривает, что переработка будет поставлена на поток. Разработчики этого проекта предполагают, что должен быть налажен раздельный сбор отходов. Без раздельных контейнеров тут никак не обойтись. Но и без участия жителей города будет сложно извлекать полезное из тех отходов, которые город ежедневно производит", – сказал собеседник.
Он делает вывод, что для обеспечения нормального функционирования всей цепочки процессов при реализации проекта экотехнопарка необходимо наладить взаимодействие будущего исполнителя проекта – компании-оператора – с правительством города, которое должно наладить информационную просветительскую кампанию, и непосредственно с жителями.
"Жители должны быть готовы сортировать мусор, но если сталкиваются с тем, что сортировать некуда, то просто перестают это делать. Поэтому очень важно синхронизировать желание граждан проявлять свое экологическое сознание и ответственность регионального оператора проекта, чтобы все раздельное не сваливалось снова вместе, а разносилось в те места, где это должно быть", – добавил спикер.
Он отметил также, что перерабатываться в экотехнопарке смогут не все отходы – часть из них продолжат захоранивать на полигоне, мощность которого со временем надо будет незначительно увеличить.
"Должна появиться новая очередь, которая позволит чуть-чуть увеличить его объем, мощности. А те места, где отходы были захоронены, должны быть рекультивированы. И важность экотехнопарков в том, что они позволяют не допустить коллапса. Поэтому, мне кажется, идея введения экотехнопарка своевременна", – сказал гость эфира.
Новый экотехнопарк в Севастополе мощностью до 250 тысяч тонн в год точно должен покрывать потребности города, при этом в случае необходимости возможности объекта могут быть расширены, отметил Корякин.
"Такого рода экотехнопарки гораздо проще масштабируются. Здесь ведь предполагается роботизированная сортировка, так как задача в том, чтобы объем того, что должно быть захоронено, существенно уменьшить. А это в свою очередь предполагает, что мощность таких линий может быть увеличена в случае повышения эффективности сортировки и использования. То есть мощность экотехнопарка может меняться в зависимости от повышения производительности", – пояснил собеседник.
Ранее председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил
о пролонгировании программы социально-экономического развития Республики Крым и города Севастополя до 2030 года. В 2026 году на ее реализацию для обоих субъектов запланировано около 93 миллиардов рублей, для Севастополя, как уточнил
губернатор Михаил Развожаев, это более 19 миллиардов.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым: