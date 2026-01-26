Рейтинг@Mail.ru
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское - РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260126/smertelnoe-dtp-proizoshlo-na-trasse-evpatoriya--chernomorskoe--1152683667.html
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
Один человек погиб в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T12:56
2026-01-26T12:56
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп
черноморский район
донузлав
происшествия
мвд по республике крым
дтп в крыму и севастополе
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма. Авария произошла в понедельник утром вблизи Донузлава.
ситуация на дорогах крыма и хроника дтп, черноморский район, донузлав, происшествия, мвд по республике крым, дтп в крыму и севастополе
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское

В Крыму в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское погиб мужчина

12:56 26.01.2026
 
© МВД КрымСмертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
© МВД Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Один человек погиб в ДТП на трассе Евпатория – Черноморское, полиция проводит проверку по факту происшествия. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Крыма.
Авария произошла в понедельник утром вблизи Донузлава.

"По предварительным данным, водитель 1995 года рождения, управляя автомобилем ВАЗ 2107, двигался со стороны Евпатории в направлении Черноморского. Он не справился с управлением и допустил съезд с дороги с последующим опрокидыванием. В результате ДТП водитель смертельно травмирован", - говорится в сообщении.

Сотрудниками Госавтоинспекции устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
Ситуация на дорогах Крыма и хроника ДТПЧерноморский районДонузлавПроисшествияМВД по Республике КрымДТП в Крыму и Севастополе
 
