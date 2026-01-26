Рейтинг@Mail.ru
Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение прав - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение прав
Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение прав - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение прав
Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Ялты. По словам девушки, ее не обеспечивают законным жильем. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T15:57
2026-01-26T15:57
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Ялты. По словам девушки, ее не обеспечивают законным жильем. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.Заявительница рассказала, что профильные структуры не приняли своевременных мер к постановке ее на учет для обеспечения жильем. Несмотря на многочисленные обращения, она была включена в специализированную очередь только в сентябре прошлого года. Жилье ей так и не выдали.Бастрыкин дал указание руководителю Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело.Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского города Белогорск, которому долго не предоставляют положенное ему по закону жилье.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сиротам из Крыма не предоставили жилье: Бастрыкин затребовал докладСироте в Крыму дали квартиру без отопления и газа - вмешался СКВ Крыму более 500 человек лишились земли в СНТ – Бастрыкин требует доклад
Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение прав

В Ялте по поручению Бастрыкина расследуют нарушение жилищных прав сироты

15:57 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в связи с обращением сироты из Ялты. По словам девушки, ее не обеспечивают законным жильем. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.
"К председателю СК России Александру Бастрыкину через Информационный центр обратилась сирота из города Ялты Республики Крым по вопросу непредоставления ей положенного по закону жилья", – говорится в сообщении.
Заявительница рассказала, что профильные структуры не приняли своевременных мер к постановке ее на учет для обеспечения жильем. Несмотря на многочисленные обращения, она была включена в специализированную очередь только в сентябре прошлого года. Жилье ей так и не выдали.
Бастрыкин дал указание руководителю Следкома по Крыму и Севастополю Владимиру Терентьеву возбудить уголовное дело.
Ранее Александр Бастрыкин затребовал доклад по результатам проверки после поступившего обращения от сироты из крымского города Белогорск, которому долго не предоставляют положенное ему по закону жилье.
