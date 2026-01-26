Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде

https://crimea.ria.ru/20260126/sevastopol-v-liderakh-yufo-po-snizheniyu-gibeli-lyudey-na-vode-1152680011.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года Севастополь продемонстрировал одни из лучших показателей в Южном федеральном округе по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в правительстве города.
Уточняется, что число погибших на воде снизилось более чем в три раза. Данный показатель был отмечен на окружном уровне как пример эффективной профилактической и спасательной работы и стал одним из лучших в ЮФО.
Как отмечалось, добиться такого результата удалось за счет усиления патрулирования водоемов, активной разъяснительной работе с населением, а также модернизации технического оснащения спасательных подразделений.
Высокую оценку получила и организация работы оперативно-дежурных служб Севастополя при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации. Благодаря слаженности между подразделениями, оперативности принятия решений и высокой профессиональной подготовке удалось существенно повысить эффективность реагирования на инциденты.
"Работа в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций требует не только четкого следования регламентам, но и постоянной готовности к нестандартным вызовам. От слаженности наших действий, оперативности принятия решений и уровня подготовки каждого специалиста зависит безопасность тысяч людей", – подчеркнул замдиректора департамента – начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Беспалый.
Было принято решение не останавливаться на достигнутом и разработать комплекс мер по дальнейшему развитию системы гражданской обороны и реагирования на ЧС в ЮФО. В частности, планируется активное внедрение инновационных технологий, развитие систем раннего оповещения и усиление профилактической работы с населением, в том числе с учетом успешного опыта Севастополя.
Ранее сообщалось
, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.
