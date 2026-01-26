Рейтинг@Mail.ru
Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде
Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде
По итогам 2025 года Севастополь продемонстрировал одни из лучших показателей в Южном федеральном округе по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T10:57
2026-01-26T10:57
севастополь
спасательная служба севастополя
новости севастополя
безопасность
юфо
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года Севастополь продемонстрировал одни из лучших показателей в Южном федеральном округе по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в правительстве города.Уточняется, что число погибших на воде снизилось более чем в три раза. Данный показатель был отмечен на окружном уровне как пример эффективной профилактической и спасательной работы и стал одним из лучших в ЮФО.Как отмечалось, добиться такого результата удалось за счет усиления патрулирования водоемов, активной разъяснительной работе с населением, а также модернизации технического оснащения спасательных подразделений.Высокую оценку получила и организация работы оперативно-дежурных служб Севастополя при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации. Благодаря слаженности между подразделениями, оперативности принятия решений и высокой профессиональной подготовке удалось существенно повысить эффективность реагирования на инциденты.Было принято решение не останавливаться на достигнутом и разработать комплекс мер по дальнейшему развитию системы гражданской обороны и реагирования на ЧС в ЮФО. В частности, планируется активное внедрение инновационных технологий, развитие систем раннего оповещения и усиление профилактической работы с населением, в том числе с учетом успешного опыта Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.
севастополь
юфо
Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде

Севастополь вошел в число лучших регионов ЮФО по безопасности на воде по итогам года

10:57 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года Севастополь продемонстрировал одни из лучших показателей в Южном федеральном округе по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в правительстве города.
Уточняется, что число погибших на воде снизилось более чем в три раза. Данный показатель был отмечен на окружном уровне как пример эффективной профилактической и спасательной работы и стал одним из лучших в ЮФО.
Как отмечалось, добиться такого результата удалось за счет усиления патрулирования водоемов, активной разъяснительной работе с населением, а также модернизации технического оснащения спасательных подразделений.
Высокую оценку получила и организация работы оперативно-дежурных служб Севастополя при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации. Благодаря слаженности между подразделениями, оперативности принятия решений и высокой профессиональной подготовке удалось существенно повысить эффективность реагирования на инциденты.
"Работа в сфере гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций требует не только четкого следования регламентам, но и постоянной готовности к нестандартным вызовам. От слаженности наших действий, оперативности принятия решений и уровня подготовки каждого специалиста зависит безопасность тысяч людей", – подчеркнул замдиректора департамента – начальник управления обеспечения мероприятий гражданской защиты департамента общественной безопасности Севастополя Владимир Беспалый.
Было принято решение не останавливаться на достигнутом и разработать комплекс мер по дальнейшему развитию системы гражданской обороны и реагирования на ЧС в ЮФО. В частности, планируется активное внедрение инновационных технологий, развитие систем раннего оповещения и усиление профилактической работы с населением, в том числе с учетом успешного опыта Севастополя.
Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.
