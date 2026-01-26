https://crimea.ria.ru/20260126/sevastopol-v-liderakh-yufo-po-snizheniyu-gibeli-lyudey-na-vode-1152680011.html

Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде

Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде

По итогам 2025 года Севастополь продемонстрировал одни из лучших показателей в Южном федеральном округе по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом... РИА Новости Крым, 26.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По итогам 2025 года Севастополь продемонстрировал одни из лучших показателей в Южном федеральном округе по обеспечению безопасности на водных объектах. Об этом сообщили в правительстве города.Уточняется, что число погибших на воде снизилось более чем в три раза. Данный показатель был отмечен на окружном уровне как пример эффективной профилактической и спасательной работы и стал одним из лучших в ЮФО.Как отмечалось, добиться такого результата удалось за счет усиления патрулирования водоемов, активной разъяснительной работе с населением, а также модернизации технического оснащения спасательных подразделений.Высокую оценку получила и организация работы оперативно-дежурных служб Севастополя при реагировании на происшествия и чрезвычайные ситуации. Благодаря слаженности между подразделениями, оперативности принятия решений и высокой профессиональной подготовке удалось существенно повысить эффективность реагирования на инциденты.Было принято решение не останавливаться на достигнутом и разработать комплекс мер по дальнейшему развитию системы гражданской обороны и реагирования на ЧС в ЮФО. В частности, планируется активное внедрение инновационных технологий, развитие систем раннего оповещения и усиление профилактической работы с населением, в том числе с учетом успешного опыта Севастополя.Ранее сообщалось, что в Крыму за год спасли больше 300 человек и ликвидировали 12 чрезвычайных ситуаций. Кроме того, пиротехническими подразделениями было обезврежено более 1400 взрывоопасных предметов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Оберегают людей и природу: итоги работы "КРЫМ-СПАС" в 2025 годуВ горах Крыма спасены восемь детей и более 100 взрослыхОколо 3,5 тысяч пожаров потушили в Крыму за год – МЧС

