Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу

Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу

После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах. РИА Новости Крым, 26.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах.Об аналогичной проблеме в системе Astra сообщили и в пресс-службе аэропорта Краснодара.На фоне сбоя системы бронирования применяется ручной способ регистрации на рейсы, сообщил Минтранс.Также создан оперштаб по восстановлению работоспособности системы бронирования, сообщает "Ростех".Кроме того, временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг "Победы", Azur air, "Уральские авиалинии".Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

