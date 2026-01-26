Рейтинг@Mail.ru
Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/sboy-v-rabote-aeroportov-rossii--chto-izvestno-k-etomu-chasu-1152698546.html
Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу
Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу
После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T17:07
2026-01-26T17:13
аэропорт
самолет
новости
краснодар
сочи
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101031/18/1010311835_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_edae45f54b456dff9543ab518ade4bd0.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах.Об аналогичной проблеме в системе Astra сообщили и в пресс-службе аэропорта Краснодара.На фоне сбоя системы бронирования применяется ручной способ регистрации на рейсы, сообщил Минтранс.Также создан оперштаб по восстановлению работоспособности системы бронирования, сообщает "Ростех".Кроме того, временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг "Победы", Azur air, "Уральские авиалинии".Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
краснодар
сочи
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/101031/18/1010311835_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d5fb87699188e5ddf78593b58103d770.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
аэропорт, самолет, новости, краснодар, сочи
Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу

Сбой в работе аэропортов России – воздушные гавани заявляют об ограничениях

17:07 26.01.2026 (обновлено: 17:13 26.01.2026)
 
© РИА Новости . Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСамолеты в аэропорту
Самолеты в аэропорту - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах.

"Из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra (Сирена-Трэвел) временно ограничена возможность регистрации пассажиров и багажа", – сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.

Об аналогичной проблеме в системе Astra сообщили и в пресс-службе аэропорта Краснодара.
На фоне сбоя системы бронирования применяется ручной способ регистрации на рейсы, сообщил Минтранс.
"Специалисты обоих ведомств, вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над тем, чтобы минимизировать влияние возникших сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов", – говорится в сообщении ведомства.
Также создан оперштаб по восстановлению работоспособности системы бронирования, сообщает "Ростех".
Кроме того, временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг "Победы", Azur air, "Уральские авиалинии".
Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
АэропортСамолетНовостиКраснодарСочи
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:57В Севастополе закрыли рейд
18:48В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса
18:28"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка
18:10Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
17:48Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
17:30Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
17:07Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу
16:52Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа
16:43В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
16:30"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования
16:21В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дронов
16:10В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
15:57Сирота из Ялты пожаловалась Бастрыкину на нарушение прав
15:35Крым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов
15:09Проезд без наличных: как будет работать единая транспортная карта в Крыму
14:59В Госдуме не поддержали блокировку сайтов готовых домашних заданий
14:51В ущерб безделью: как студотряды Крыма облагораживают памятники
14:39В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице
14:15Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
14:01В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
Лента новостейМолния