Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах.Об аналогичной проблеме в системе Astra сообщили и в пресс-службе аэропорта Краснодара.На фоне сбоя системы бронирования применяется ручной способ регистрации на рейсы, сообщил Минтранс.Также создан оперштаб по восстановлению работоспособности системы бронирования, сообщает "Ростех".Кроме того, временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг "Победы", Azur air, "Уральские авиалинии".Ранее в Кремле назвали достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
17:07 26.01.2026 (обновлено: 17:13 26.01.2026) СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым.
После приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота"
Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах.
"Из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra (Сирена-Трэвел) временно ограничена возможность регистрации пассажиров и багажа", – сообщила пресс-служба аэропорта Сочи.
Об аналогичной проблеме в системе Astra сообщили и в пресс-службе аэропорта Краснодара.
На фоне сбоя системы бронирования применяется ручной способ регистрации на рейсы, сообщил Минтранс.
"Специалисты обоих ведомств, вместе с авиакомпаниями и аэропортами работают над тем, чтобы минимизировать влияние возникших сложностей в работе системы бронирования Leonardo на расписание полетов", – говорится в сообщении ведомства.
Также создан оперштаб по восстановлению работоспособности системы бронирования, сообщает "Ростех".
Кроме того, временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг "Победы", Azur air, "Уральские авиалинии".
Ранее в Кремле назвали
достаточно тревожными сообщения якобы об атаках инфраструктуры "Аэрофлота" хакерскими группировками. Позже в Генпрокуратуре России подтвердили, что сбой в работе информационной системы "Аэрофлота" возник в результате хакерской атаки.
