Сбой в аэропортах РФ и запрет ЕС на импорт российского газа: главное

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 2027 года. В ряде аэропортов в разных регионах России произошел сбой. Тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капремонта пересмотрят в Республике Крым. Музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" создадут в Симферополе. В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости КрымСбой в работе аэропортов РоссииПосле приостановки регистрации в системе бронирования "Аэрофлота" Leonardo ряд аэропортов в разных регионах России заявили об аналогичных проблемах."Из-за глобального сбоя в системе регистрации Astra (Сирена-Трэвел) временно ограничена возможность регистрации пассажиров и багажа", – сообщила пресс-служба аэропорта Сочи. Об аналогичной проблеме в системе Astra сообщили и в пресс-службе аэропорта Краснодара.Кроме того, были временно ограничены оформление, переоформление и возврат билетов и допуслуг "Победы", Azur air, "Уральские авиалинии".ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 годаСовет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. В начале декабря 2025 года страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе от импорта сжиженного природного и трубопроводного газа из России.Венгрия будет обращаться в суд Евросоюза для отмены плана RePowerEU, который запрещает импорт газа из России в Европу. Такое заявление сделал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.В Крыму пересматривают тарифы УК и Фонда капремонтаВ Крыму пересматривают тарифы и договоры со всеми управляющими компаниями и Фондом капитального ремонта. Также во всех муниципалитетах проводится ревизия общежитий для поиска необходимых мер по улучшению условий проживания граждан."Правительство Крыма проводит мониторинг работы Фонда капитального ремонта и управляющих организаций, в ведении которых находятся многоквартирные дома: пересматриваются все заключенные ранее договоры, соглашения, а также тарифная политика", – сообщил глава республики Сергей Аксенов."Квартал Святителя Луки" появится в СимферополеВ Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки", распоряжение о создании оргкомитета по реализации данного проекта подписал глава Крыма Сергей Аксенов."Создать организационный комитет по реализации проекта "Музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки" в муниципальном образовании городской округ Симферополь Республики Крым в составе согласно приложению", – сказано в документе.Рост заболеваемости ОРВИ и гриппом в КрымуСитуация по заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями в Крыму и Севастополе имеет тенденцию к росту. На сегодняшний день уровни эпидемических порогов значительно не превышены. Об этом РИА Новости Крым сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю.По информации ведомства, рост заболеваемости закономерен и связан с выходом школьников после зимних каникул и увеличением социальной активности населения после новогодних праздников.В Крыму и Севастополе на карантин по ОРВИ и гриппу закрыты 104 класса в 37 школах, также полностью закрыты две школы."В период с 19 по 25 января в Республике Крым на карантин были закрыты 89 классов в 31 школе, 19 групп в 15 дошкольных учреждениях, две крымские школы закрыты полностью. В Севастополе закрыты 15 классов в шести школах и две группы в двух дошкольных учреждениях", – сказано в ответе на информационный запрос.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube

