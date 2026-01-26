https://crimea.ria.ru/20260126/rossiyskie-voyska-osuschestvili-shirokiy-okhvat-konstantinovki-v-dnr-1152678462.html

Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР

Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР

Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, ключевые логистические узлы ВСУ в районе этого города перерезаны. Об... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T09:52

2026-01-26T09:52

2026-01-26T09:52

донецкая народная республика (днр)

события в донбассе

денис пушилин

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0c/1f/1143029710_278:405:3199:2048_1920x0_80_0_0_012feaf62cf197427c653f04fe324a80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, ключевые логистические узлы ВСУ в районе этого города перерезаны. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24".На Краснолиманском направлении, по словам главы ДНР, боевые действия идут уже в районе города.В районе Красноармейска боевые действия сконцентрированы в районе населенного пункта Гришино, добавил Пушилин.Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Армия России освободила населенный пункт Старица в Харьковской областиАрмия России взяла под контроль Симиновку в Харьковской областиАрмия России идет вперед: освобождены Павловка и Новопавловка

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), события в донбассе, денис пушилин, новости сво