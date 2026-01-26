Рейтинг@Mail.ru
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, ключевые логистические узлы ВСУ в районе этого города перерезаны. Об... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, ключевые логистические узлы ВСУ в районе этого города перерезаны. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24".На Краснолиманском направлении, по словам главы ДНР, боевые действия идут уже в районе города.В районе Красноармейска боевые действия сконцентрированы в районе населенного пункта Гришино, добавил Пушилин.Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.
Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР

Армия России перерезала ключевые коммуникации ВСУ под Константиновкой – Пушилин

СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в Донецкой Народной Республике, ключевые логистические узлы ВСУ в районе этого города перерезаны. Об этом сообщил глава ДНР Денис Пушилин в эфире "Россия 24".
"Константиновское направление. Здесь боевые действия разворачиваются непосредственно в самом населенном пункте, в районе железнодорожного вокзала. Также мы фиксируем достаточно широкий охват нашими подразделениями и перерезание ключевых логистических узлов, коммуникаций противника", - рассказал Пушилин.
На Краснолиманском направлении, по словам главы ДНР, боевые действия идут уже в районе города.
"Отдельными группами фиксируется проникновение уже и боестолкновения непосредственно в кварталах самого Красного Лимана", - отметил он.
В районе Красноармейска боевые действия сконцентрированы в районе населенного пункта Гришино, добавил Пушилин.
Константиновка – город в ДНР, один из наиболее мощных и важных укрепрайонов ВСУ в Донбассе, прикрывающий дороги на крупнейшие подконтрольные Украине города Донбасса – Славянск и Краматорск. Через город проходит трасса Покровск — Константиновка, обеспечивающая снабжение подразделений ВСУ на Покровском направлении. Является стратегически важным плацдармом для наступления российских войск на Славянско-Краматорскую агломерацию и полного освобождения территории ДНР.
