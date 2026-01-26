Рейтинг@Mail.ru
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/rossiya-ostaetsya-odnim-iz-liderov-po-voennoy-moschi-v-mire-1152681831.html
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T11:49
2026-01-26T11:50
вооруженные силы россии
армия и флот
россия
в мире
новости
рейтинг
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc1e9a77eaa2e4948baf4181d620e297.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower.Первую строчку заняли США. В первую десятку попали также Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.Военная мощь 145 стран оценивается по более чем 60 факторам, среди которых — финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – ПутинМинобороны открыло отбор в войска беспилотных системРоссия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2e4f6f8ca05d0b6ef9b9913ff920f705.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
вооруженные силы россии, армия и флот, россия, в мире, новости, рейтинг
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире

Россия на втором месте среди лидеров военной мощи в 2026 году

11:49 26.01.2026 (обновлено: 11:50 26.01.2026)
 
© РИА Новости . Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкРабота мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower.
"По состоянию на 2026 год Россия занимает второе место из 145 стран", — говорится в публикации.
Первую строчку заняли США. В первую десятку попали также Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.
Военная мощь 145 стран оценивается по более чем 60 факторам, среди которых — финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.
В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – Путин
Минобороны открыло отбор в войска беспилотных систем
Россия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
 
Вооруженные силы РоссииАрмия и флотРоссияВ миреНовостиРейтинг
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
12:17В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:13В Севастополе подешевели мясо и овощи
12:00В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
11:49Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
11:3826 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии
11:36В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
11:25Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
11:15Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
11:10Красногвардейский район Крыма частично обесточен
11:05В США шторм и сильная снежная буря затронули свыше 200 миллионов человек
10:57Севастополь в лидерах ЮФО по снижению гибели людей на воде
10:39Житель Анапы из-за недвижимости "заказал" родственников за 1 млн рублей
10:24Часть Симферополя обесточена
10:12В Севастополе по всему побережью будут слышны взрывы
10:0120 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"
09:52Российские войска осуществили широкий охват Константиновки в ДНР
09:47В Ялте превышен эпидпорог по ОРВИ
09:29Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
09:23Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев
09:01Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
Лента новостейМолния