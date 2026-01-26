https://crimea.ria.ru/20260126/rossiya-ostaetsya-odnim-iz-liderov-po-voennoy-moschi-v-mire-1152681831.html

Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире

Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире

Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T11:49

2026-01-26T11:49

2026-01-26T11:50

вооруженные силы россии

армия и флот

россия

в мире

новости

рейтинг

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0c/19/1133794655_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_bc1e9a77eaa2e4948baf4181d620e297.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower.Первую строчку заняли США. В первую десятку попали также Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.Военная мощь 145 стран оценивается по более чем 60 факторам, среди которых — финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – ПутинМинобороны открыло отбор в войска беспилотных системРоссия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вооруженные силы россии, армия и флот, россия, в мире, новости, рейтинг