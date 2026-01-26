https://crimea.ria.ru/20260126/rossiya-ostaetsya-odnim-iz-liderov-po-voennoy-moschi-v-mire-1152681831.html
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Российская Федерация занимает второе место в мире по уровню военной мощи. Это следует из данных рейтинга Global Firepower.Первую строчку заняли США. В первую десятку попали также Китай, Индия, Южная Корея, Франция, Япония, Великобритания, Турция и Италия.Военная мощь 145 стран оценивается по более чем 60 факторам, среди которых — финансовая ситуация в государстве, географическое положение, логистические возможности и другие.В России успешно проходят испытания нового оружия, официально о нем сообщат в самое ближайшее время, заявил ранее президент РФ Владимир Путин.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВС РФ должны оснащаться отечественной умной техникой – ПутинМинобороны открыло отбор в войска беспилотных системРоссия апробировала на СВО более 1000 образцов вооружений в 2025 году
Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
11:49 26.01.2026 (обновлено: 11:50 26.01.2026)