https://crimea.ria.ru/20260126/proizvodstvo-myasa-v-sevastopole-v-2025-godu-vyroslo-na-5-protsentov-1152682536.html

Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов

Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов

В прошлом году в Севастополе произвели 400 тонн мяса, что на 5% выше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T20:28

2026-01-26T20:28

2026-01-26T20:28

севастополь

новости севастополя

мясо

сельское хозяйство

производство в крыму

крым

экономика крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110286/09/1102860942_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef0c554c1cc3ff9eb7f79f6aae84f2c2.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году в Севастополе произвели 400 тонн мяса, что на 5% выше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что основной объем производства пришелся на птицеводство. Всего в регионе 890 голов крупного рогатого скота и 14,5 тысяч голов птицы.С 2020 года на поддержку животноводства Севастополь направил около 27,5 миллиона рублей, что помогло аграриям компенсировать расходы на корма, зарплату, ветеринарные услуги и электроэнергию.Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых и Республика Крым.Также отмечалось, что цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка

севастополь

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

севастополь, новости севастополя, мясо, сельское хозяйство, производство в крыму, крым, экономика крыма