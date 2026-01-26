Рейтинг@Mail.ru
Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/proizvodstvo-myasa-v-sevastopole-v-2025-godu-vyroslo-na-5-protsentov-1152682536.html
Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
В прошлом году в Севастополе произвели 400 тонн мяса, что на 5% выше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе правительства региона. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T20:28
2026-01-26T20:28
севастополь
новости севастополя
мясо
сельское хозяйство
производство в крыму
крым
экономика крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110286/09/1102860942_0:160:3076:1890_1920x0_80_0_0_ef0c554c1cc3ff9eb7f79f6aae84f2c2.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году в Севастополе произвели 400 тонн мяса, что на 5% выше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе правительства региона.Отмечается, что основной объем производства пришелся на птицеводство. Всего в регионе 890 голов крупного рогатого скота и 14,5 тысяч голов птицы.С 2020 года на поддержку животноводства Севастополь направил около 27,5 миллиона рублей, что помогло аграриям компенсировать расходы на корма, зарплату, ветеринарные услуги и электроэнергию.Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых и Республика Крым.Также отмечалось, что цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Россельхознадзор сможет следить за животными с дроновКрым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плавуРожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
севастополь
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/110286/09/1102860942_173:0:2904:2048_1920x0_80_0_0_af51e5c584b964ede1be382f8f420d9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
севастополь, новости севастополя, мясо, сельское хозяйство, производство в крыму, крым, экономика крыма
Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов

Объем производства мясных изделий в Севастополе вырос на 5 процентов

20:28 26.01.2026
 
© РИА Новости . Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкКуры
Куры - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В прошлом году в Севастополе произвели 400 тонн мяса, что на 5% выше прошлогоднего показателя, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"В 2025 году в Севастополе произвели почти 400 тонн мяса – на 5% больше, чем годом ранее. Устойчивый рост обеспечивает господдержка местных сельхозпроизводителей", – говорится в сообщении.

Отмечается, что основной объем производства пришелся на птицеводство. Всего в регионе 890 голов крупного рогатого скота и 14,5 тысяч голов птицы.
С 2020 года на поддержку животноводства Севастополь направил около 27,5 миллиона рублей, что помогло аграриям компенсировать расходы на корма, зарплату, ветеринарные услуги и электроэнергию.
Ранее сообщалось, что правительство РФ направит более четверти миллиарда рублей на развитие геномной селекции в племенном животноводстве в более чем 30 регионах страны, среди которых и Республика Крым.
Также отмечалось, что цены на говядину в мире достигли рекордных 6,9 доллара за килограмм. Спрос растет, а предложение падает.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россельхознадзор сможет следить за животными с дронов
Крым сам себя кормит: как сельское хозяйство держит регион на плаву
Рожденные из пробирки: почему искусственное осеменение лучше быка
 
СевастопольНовости СевастополяМясоСельское хозяйствоПроизводство в КрымуКрымЭкономика Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
20:57На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери
20:47В Крыму семь сел временно останутся без света
20:28Производство мяса в Севастополе в 2025 году выросло на 5 процентов
20:11Строительство экотехнопарка в Севастополе: к чему быть готовыми жителям
19:56В Крыму на заводе созданы сотни рабочих мест для инвалидов
19:37ВСУ ударили ракетой С-200 по Брянской области – разрушены четыре дома
19:22В Красногвардейском районе Крыма обесточены четыре села
19:10В вузах России по примеру Крыма создадут факультеты русского языка
18:57В Севастополе закрыли рейд
18:48В Крымском федеральном университете отремонтируют общежития и корпуса
18:28"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка
18:10Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
17:48Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети
17:30Блэкаут на Украине: Зеленский заявил о чрезвычайной ситуации в Киеве
17:07Сбой в работе аэропортов России – что известно к этому часу
16:52Венгрия подаст в суд ЕС из-за запрета на импорт российского газа
16:43В центре Симферополя во вторник ограничат движение и отключат свет
16:30"Аэрофлот" сообщил о глобальном сбое бронирования
16:21В Белгородской области два мирных жителя пострадали при атаках дронов
16:10В Крыму пересматривают тарифы управляющих компаний и Фонда капремонта
Лента новостейМолния