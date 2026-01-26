https://crimea.ria.ru/20260126/proezd-bez-nalichnykh-v-krymu-vnedryayut-edinuyu-transportnuyu-kartu-1152688696.html

Проезд без наличных: как будет работать единая транспортная карта в Крыму

2026-01-26T15:09

2026-01-26T15:09

2026-01-26T15:23

крым

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму планируется поэтапный переход на безналичную оплату проезда с использованием транспортных и банковских карт. Об этом сообщил министр транспорта республики Арсений Козловский.По его словам, внедрение новой транспортной карты направлено прежде всего на повышение безопасности пассажиров. Министр пояснил, что при оплате наличными водитель вынужден отвлекаться от управления для размена денег, что создает дополнительные риски на дороге. В связи с этим в республике планируется максимальной уйти от наличной оплаты проезда.Также планируется внедрить программное обеспечение, которое позволит пополнять транспортные карты через специальные банковские сервисы.Как отметил министр, карта будет действовать на городских и пригородных маршрутах. На межмуниципальных перевозках стоимость проезда будет определяться исходя из тарифа за километр. Пассажир сообщает пункт назначения, после чего водитель выбирает уже готовый пункт с маршрутом в системе.Первым перевозчиком, подключенным к новой системе, станет предприятие "Крымтроллейбус", которое занимает значительную долю рынка пассажирских перевозок в регионе."Это наша региональная сеть, которую мы можем в процессе использования быстро отслеживать и регулировать, чтобы как можно быстрее убрать какие-то недочеты", – пояснил Козловский.Он уточнил, что на транспорте предприятия карты начнут действовать с 1 февраля, а до конца лета власти планируют подключить всех перевозчиков и полностью отказаться от наличного оборота.Министр также отметил, что использование транспортной карты будет экономически выгодным. Стоимость безналичного проезда ниже, чем при оплате наличными, а при пополнении карты на фиксированную сумму пассажир получает большее количество поездок. При этом на начальном этапе карты будут выпускаться с номиналом, например, 300 или 600 рублей. После расходования средств потребуется приобретение новой карты, однако в дальнейшем планируется переход к многоразовому использованию с возможностью пополнения."Если у вас осталась на счету карты какая-то сумма, вы можете ее вернуть. Пока мы перепрошиваем программное обеспечение, мы предусмотрели возможность возврата средств на автостанционной сети", – отметил Козловский.Транспортная карта не будет именной и не потребует предоставления документов при покупке. В случае утери карта не подлежит блокировке, а находящиеся на ней средства вернуть будет невозможно.Также министр рассказал, что обсуждается возможность создания единой транспортной карты для различных видов транспорта, включая железнодорожное сообщение.В случае технических сбоев в работе валидаторов пассажиры будут заблаговременно оповещаться о возможных альтернативных способах оплаты. Кроме того, в транспорте продолжают работать кондукторы, что, по словам Козловского, позволит избежать неудобства для пассажиров.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крым закупит новые автобусы для городских перевозок на 400 миллионовВ Крым до конца года передадут 30 новых автобусов повышенной вместимостиКак работает первый в России беспилотный пассажирский транспорт

2026

Новости

