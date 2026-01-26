https://crimea.ria.ru/20260126/primenenie-spetsoruzhiya-k-chemu-mogla-privesti-ataka-na-rezidentsiyu-putina-1152677144.html

"Применение спецоружия": к чему могла привести атака на резиденцию Путина

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным основанием для применения "специального оружия". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, как наличие у стран ядерного оружия влияет на стабильность в мире.Медведев добавил, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, нашей страны уже бы не было, и это следует "открыто признать".Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Данные материалы были переданы американской стороне.9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ядерный щит России - самый современный в миреЯдерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - ПутинПутин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности

