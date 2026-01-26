"Применение спецоружия": к чему могла привести атака на резиденцию Путина
Атака на резиденцию Путина могла бы повлечь применение специального оружия – Медведев
© РИА Новости . Екатерина Штукина / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным основанием для применения "специального оружия". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, как наличие у стран ядерного оружия влияет на стабильность в мире.
"Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия", – сказал он в интервью "Коммерсанту".
Медведев добавил, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, нашей страны уже бы не было, и это следует "открыто признать".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Данные материалы были переданы американской стороне.
9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России.
Читайте также на РИА Новости Крым: