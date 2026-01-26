Рейтинг@Mail.ru
"Применение спецоружия": к чему могла привести атака на резиденцию Путина - РИА Новости Крым, 26.01.2026
"Применение спецоружия": к чему могла привести атака на резиденцию Путина
Массированная атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным основанием для применения...
2026-01-26T07:56
2026-01-26T07:56
дмитрий медведев
ядерное оружие
атаки всу
безопасность
ядерное сдерживание
новости
оружие
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/0b/02/1132532074_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00f6fad64283392efa6f1beb0293ee05.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным основанием для применения "специального оружия". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, как наличие у стран ядерного оружия влияет на стабильность в мире.Медведев добавил, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, нашей страны уже бы не было, и это следует "открыто признать".Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Данные материалы были переданы американской стороне.9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: ядерный щит России - самый современный в миреЯдерные силы играют основную роль в сохранении баланса в мире - ПутинПутин предложил обсудить инициативы РФ по глобальной безопасности
дмитрий медведев, ядерное оружие, атаки всу, безопасность, ядерное сдерживание, новости, оружие
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Массированная атака беспилотников на резиденцию президента России Владимира Путина в Новгородской области могла стать легитимным основанием для применения "специального оружия". Об этом заявил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, отвечая на вопрос о том, как наличие у стран ядерного оружия влияет на стабильность в мире.
"Вспомните, что произошло в конце года, когда была атака на резиденцию президента РФ с использованием массированного количества беспилотных летательных аппаратов. На самом деле, это могло бы стать основанием для ответного удара, в том числе с применением специального оружия", – сказал он в интервью "Коммерсанту".
Медведев добавил, что если бы у Советского Союза и в настоящий момент у России не было ядерного оружия, то, вполне вероятно, нашей страны уже бы не было, и это следует "открыто признать".
Киевский режим в ночь на 29 декабря предпринял террористическую атаку на резиденцию президента РФ в Новгородской области с применением 91 БПЛА, все дроны уничтожены силами ПВО, данных о пострадавших нет.
Российские спецслужбы извлекли файл с полетным заданием из одного из дронов. Расшифровка показала, что конечной целью атаки был именно один из объектов резиденции президента России в Новгородской области. Данные материалы были переданы американской стороне.
9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России.
