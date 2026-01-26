https://crimea.ria.ru/20260126/pozhar-v-bolshoy-yalte---postradali-tri-kvartiry-1152683792.html
Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Сообщение о задымлении и горении крыши поступило в 09:04 в понедельник."По прибытию, огнеборцы незамедлительно подали стволы на защиту и тушение квартир и дома. Четыре звена газо-дымозащитной службы провели разведку. Эвакуированных и пострадавших нет. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.В 10:05 пожар локализован на площади 400 кв.м.. Спустя час ликвидировано открытое горение. Всего для ликвидации пожара привлечено 26 человек и 10 единиц техники.Позже в МЧС сообщили, что в 13:15 пожар полностью потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
13:03 26.01.2026 (обновлено: 14:02 26.01.2026)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Сообщение о задымлении и горении крыши поступило в 09:04 в понедельник.
По информации ведомства, хозяин дома не смог самостоятельно потушить внезапно начавшийся из-за обогревателя пожар. Огонь мгновенно перекинулся на вещи и горючую отделку помещения.
"По прибытию, огнеборцы незамедлительно подали стволы на защиту и тушение квартир и дома. Четыре звена газо-дымозащитной службы провели разведку. Эвакуированных и пострадавших нет. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.
В 10:05 пожар локализован на площади 400 кв.м.. Спустя час ликвидировано открытое горение. Всего для ликвидации пожара привлечено 26 человек и 10 единиц техники.
Позже в МЧС сообщили, что в 13:15 пожар полностью потушили.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.