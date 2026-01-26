https://crimea.ria.ru/20260126/pozhar-v-bolshoy-yalte---postradali-tri-kvartiry-1152683792.html

Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры

Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры

В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T13:03

2026-01-26T13:03

2026-01-26T14:02

пожар

ялта

происшествия

гу мчс рф по республике крым

крым

новости крыма

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152683892_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c9895f800c4130914e9c71584c47b704.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Сообщение о задымлении и горении крыши поступило в 09:04 в понедельник."По прибытию, огнеборцы незамедлительно подали стволы на защиту и тушение квартир и дома. Четыре звена газо-дымозащитной службы провели разведку. Эвакуированных и пострадавших нет. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.В 10:05 пожар локализован на площади 400 кв.м.. Спустя час ликвидировано открытое горение. Всего для ликвидации пожара привлечено 26 человек и 10 единиц техники.Позже в МЧС сообщили, что в 13:15 пожар полностью потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

ялта

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пожар, ялта, происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма