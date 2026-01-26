Рейтинг@Mail.ru
Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20260126/pozhar-v-bolshoy-yalte---postradali-tri-kvartiry-1152683792.html
Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T13:03
2026-01-26T14:02
пожар
ялта
происшествия
гу мчс рф по республике крым
крым
новости крыма
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152683892_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c9895f800c4130914e9c71584c47b704.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России. Сообщение о задымлении и горении крыши поступило в 09:04 в понедельник."По прибытию, огнеборцы незамедлительно подали стволы на защиту и тушение квартир и дома. Четыре звена газо-дымозащитной службы провели разведку. Эвакуированных и пострадавших нет. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.В 10:05 пожар локализован на площади 400 кв.м.. Спустя час ликвидировано открытое горение. Всего для ликвидации пожара привлечено 26 человек и 10 единиц техники.Позже в МЧС сообщили, что в 13:15 пожар полностью потушили.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
ялта
крым
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152683892_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_04d582c8cd70e9da935452da5c4117a9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
пожар, ялта, происшествия, гу мчс рф по республике крым, крым, новости крыма
Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры

В Большой Ялте тушат пожар в частном секторе - пострадали три квартиры

13:03 26.01.2026 (обновлено: 14:02 26.01.2026)
 
© ГУ МЧС России по Республике КрымПожар в Ялте
Пожар в Ялте
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В поселке Ореанда под Ялтой тушат пожар на площади 400 квадратный метров - пострадали три квартиры. Об этом сообщили в крымском главке МЧС России.
Сообщение о задымлении и горении крыши поступило в 09:04 в понедельник.
По информации ведомства, хозяин дома не смог самостоятельно потушить внезапно начавшийся из-за обогревателя пожар. Огонь мгновенно перекинулся на вещи и горючую отделку помещения.
"По прибытию, огнеборцы незамедлительно подали стволы на защиту и тушение квартир и дома. Четыре звена газо-дымозащитной службы провели разведку. Эвакуированных и пострадавших нет. Пострадали три квартиры", - говорится в сообщении.
В 10:05 пожар локализован на площади 400 кв.м.. Спустя час ликвидировано открытое горение. Всего для ликвидации пожара привлечено 26 человек и 10 единиц техники.
Позже в МЧС сообщили, что в 13:15 пожар полностью потушили.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
ПожарЯлтаПроисшествияГУ МЧС РФ по Республике КрымКрымНовости Крыма
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:39В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латинице
14:15Свыше 1 млн га посевов пострадали от засухи на Кубани
14:01В Крыму в ДТП пострадали 13 человек
13:44В центре Севастополя частично ограничили движение транспорта
13:31ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года
13:17Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков
13:03Пожар в Большой Ялте - пострадали три квартиры
12:56Смертельное ДТП произошло на трассе Евпатория – Черноморское
12:48В Симферополе создадут музейно-храмовый комплекс "Квартал Святителя Луки"
12:41Армия России ударила по критическим объектам на Украине
12:35В Крыму подросток сжег машину из ненависти к евреям
12:17В Черном море уничтожен безэкипажный катер ВСУ
12:13В Севастополе подешевели мясо и овощи
12:00В Крыму растет заболеваемость ОРВИ и гриппом - прогнозы
11:49Россия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
11:3826 лет интеграции: что Союзное государство дает России и Белоруссии
11:36В Крыму и Севастополе на карантин закрыты две школы и 104 класса
11:25Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
11:15Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
11:10Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Лента новостейМолния