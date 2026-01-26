https://crimea.ria.ru/20260126/pogoda-v-krymu-v-ponedelnik-1152649062.html
Погода в Крыму в понедельник
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В понедельник малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой дождь, в степных районах и в горах с мокрым снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 8-13 м/с, утром днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +9 до +12 градусов.В Евпатории и Судаке прохладнее, переменная облачность, временами дождь, в Евпатории со снегом. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, днем от +4 до +7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
