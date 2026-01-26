Рейтинг@Mail.ru
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Погода в Крыму в понедельник
Погода в Крыму в понедельник - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Погода в Крыму в понедельник
В понедельник малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой дождь, в степных районах и... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T00:01
2026-01-26T00:01
крымская погода
погода в крыму
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В понедельник малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой дождь, в степных районах и в горах с мокрым снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 8-13 м/с, утром днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14.В Ялте, Алуште, Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +9 до +12 градусов.В Евпатории и Судаке прохладнее, переменная облачность, временами дождь, в Евпатории со снегом. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, днем от +4 до +7.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымская погода, погода в крыму, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Погода в Крыму в понедельник

В Крыму в понедельник до +12 градусов и местами пройдет небольшой дождь

00:01 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В понедельник малоподвижный атмосферный фронтальный раздел обеспечит в Крыму неустойчивый характер погоды. Местами пройдет небольшой дождь, в степных районах и в горах с мокрым снегом. Об этом сообщает республиканский гидрометцентр.

"Ночью и утром в отдельных районах туман, гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами 17-22 м/с, в горах порывы до 25 м/с. Температура воздуха ночью -1…+4, на южном побережье до +7 градусов, днем +7…+12, в степных районах и в горах +1…+6 градусов", – сказано в прогнозе.

В Симферополе облачно с прояснениями. Временами небольшой дождь. Ночью и утром местами туман, гололед, гололедица. Ветер восточный, юго-восточный 8-13 м/с, днем местами до 18 м/с. Температура воздуха ночью +1...+3, днем +8...+10 градусов.
В Севастополе облачно. Ночью, утром небольшой дождь, днем без существенных осадков. Ветер юго-восточный ночью 8-13 м/с, утром днем 10-15 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7 градусов, днем +12...+14.
В Ялте, Алуште, Феодосии переменная облачность, временами дождь. Температура воздуха ночью +5...+7, днем от +9 до +12 градусов.
В Евпатории и Судаке прохладнее, переменная облачность, временами дождь, в Евпатории со снегом. Ночью столбики термометров покажут от -1 до +2 градусов, днем от +4 до +7.
Ялта
Вчера, 19:10Радио "Спутник в Крыму"
Гастроли весны в конце января: погода в Крыму на неделе
 
Крымская погодаПогода в КрымуСимферопольСевастопольЯлтаАлуштаЕвпаторияСудакФеодосияКрымский гидрометцентр
 
