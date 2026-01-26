https://crimea.ria.ru/20260126/pod-novorossiyskom-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-i-uletel-v-kyuvet-1152680784.html
Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
В районе хутора Семигорский под Новороссийском произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легковушки, сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В районе хутора Семигорский под Новороссийском произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легковушки, сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко.По его словам, в результате аварии автобус съехал в кювет, 22 пассажира и водитель оказались заблокированы в салоне. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет. На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося устанавливаются."Уважаемые водители! Убедительно прошу соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Помните, что безопасность на дорогах – общая ответственность, и невнимательность одного может привести к трагическим последствиям. Берегите себя и своих близких!", – написал Кравченко в своемTelegram-канале.Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.
Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
Под Новороссийском рейсовый автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В районе хутора Семигорский под Новороссийском произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легковушки, сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко.
По его словам, в результате аварии автобус съехал в кювет, 22 пассажира и водитель оказались заблокированы в салоне. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет. На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося устанавливаются.
"Уважаемые водители! Убедительно прошу соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Помните, что безопасность на дорогах – общая ответственность, и невнимательность одного может привести к трагическим последствиям. Берегите себя и своих близких!", – написал Кравченко в своемTelegram-канале.
Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся
в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали
с различными травмами.
