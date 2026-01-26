Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет

https://crimea.ria.ru/20260126/pod-novorossiyskom-avtobus-stolknulsya-s-legkovushkoy-i-uletel-v-kyuvet-1152680784.html

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В районе хутора Семигорский под Новороссийском произошло лобовое столкновение рейсового автобуса и легковушки, сообщает глава Новороссийска Андрей Кравченко.По его словам, в результате аварии автобус съехал в кювет, 22 пассажира и водитель оказались заблокированы в салоне. Он отметил, что пострадавших, предварительно, нет. На месте работают сотрудники ГАИ, все обстоятельства случившегося устанавливаются."Уважаемые водители! Убедительно прошу соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Помните, что безопасность на дорогах – общая ответственность, и невнимательность одного может привести к трагическим последствиям. Берегите себя и своих близких!", – написал Кравченко в своемTelegram-канале.Ранее сообщалось, что в Черноморском районе Крыма близ села Красная Поляна рейсовый автобус с семью пассажирами выехал на встречную полосу и опрокинулся в кювет. Пострадали два человека, их госпитализировали с различными травмами.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Следком возбудил дело после аварии с автобусом в Крыму20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"Под Ростовом водителя автобуса убило прилетевшим камнем

