https://crimea.ria.ru/20260126/parom-s-sotnyami-lyudey-zatonul-na-filippinakh--pogibli-15-chelovek-1152676574.html

Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек

Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T07:21

2026-01-26T07:21

2026-01-26T08:27

происшествия

филиппины

в мире

новости

кораблекрушение

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152676811_0:859:1262:1569_1920x0_80_0_0_1290766d677240a47cc458219685db80.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".Паром следовал из города Замбоанга на остров Джоло в провинции Сулу и затонул недалеко от острова Балукбалук.По словам командующего береговой охраной, спасены 316 человек.В поисково-спасательной операции были также задействованы самолеты. Ведется расследование причины крушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

филиппины

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Паром с 342 пассажирами затонул на юге Филиппин Паром с 342 пассажирами затонул на юге Филиппин 2026-01-26T07:21 true PT0M43S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, филиппины, в мире, новости, кораблекрушение, видео