Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".Паром следовал из города Замбоанга на остров Джоло в провинции Сулу и затонул недалеко от острова Балукбалук.По словам командующего береговой охраной, спасены 316 человек.В поисково-спасательной операции были также задействованы самолеты. Ведется расследование причины крушения.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли при крушении парома на юге Филиппин
07:21 26.01.2026 (обновлено: 08:27 26.01.2026)