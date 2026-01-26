Рейтинг@Mail.ru
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T07:21
2026-01-26T08:27
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".Паром следовал из города Замбоанга на остров Джоло в провинции Сулу и затонул недалеко от острова Балукбалук.По словам командующего береговой охраной, спасены 316 человек.В поисково-спасательной операции были также задействованы самолеты. Ведется расследование причины крушения.
Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек

По меньшей мере 15 человек погибли при крушении парома на юге Филиппин

07:21 26.01.2026 (обновлено: 08:27 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. По меньшей мере 15 человек погибли и еще более 40 числятся пропавшими без вести в результате крушения пассажирского парома на юге Филиппин. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство "Синьхуа".
"По меньшей мере 15 тел были обнаружены, 43 человека все еще числятся пропавшими без вести после того, как паром, перевозивший более 350 пассажиров и членов экипажа, затонул рано утром в понедельник в водах у провинции Басилан на юге Филиппин", - говорится в сообщении.
Паром следовал из города Замбоанга на остров Джоло в провинции Сулу и затонул недалеко от острова Балукбалук.
По словам командующего береговой охраной, спасены 316 человек.
В поисково-спасательной операции были также задействованы самолеты. Ведется расследование причины крушения.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
 
