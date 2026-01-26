Рейтинг@Mail.ru
Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый
Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T06:06
2026-01-26T06:06
славянск-на-кубани
краснодарский край
атаки всу
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
новости
новости сво
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145081187_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e94543eb0c883e79d6c67c5f20f1da15.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани."Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.Кроме того, обломки беспилотников повредили пять домов в городе. В них выбиты окна, в одном из домов повреждена кровля. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами.Всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов. Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
славянск-на-кубани
краснодарский край
славянск-на-кубани, краснодарский край, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво
Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый

На Кубани обломки беспилотников упали на предприятия и жилые дома - один человек ранен

06:06 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани.
"Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.
Кроме того, обломки беспилотников повредили пять домов в городе. В них выбиты окна, в одном из домов повреждена кровля. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами.
Всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов. Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
 
Славянск-на-КубаниКраснодарский крайАтаки ВСУПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)НовостиНовости СВО
 
