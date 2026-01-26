https://crimea.ria.ru/20260126/oblomki-bpla-upali-na-predpriyatiya-i-zhilye-doma-na-kubani---est-ranenyy-1152675864.html

Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый

Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый

В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T06:06

2026-01-26T06:06

2026-01-26T06:06

славянск-на-кубани

краснодарский край

атаки всу

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

новости

новости сво

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/03/14/1145081187_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_e94543eb0c883e79d6c67c5f20f1da15.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани."Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.Кроме того, обломки беспилотников повредили пять домов в городе. В них выбиты окна, в одном из домов повреждена кровля. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами.Всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов. Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе.

славянск-на-кубани

краснодарский край

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

славянск-на-кубани, краснодарский край, атаки всу, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), новости, новости сво