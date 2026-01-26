https://crimea.ria.ru/20260126/oblomki-bpla-upali-na-predpriyatiya-i-zhilye-doma-na-kubani---est-ranenyy-1152675864.html
В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани."Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.Кроме того, обломки беспилотников повредили пять домов в городе. В них выбиты окна, в одном из домов повреждена кровля. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами.Всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов. Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе.
Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый
На Кубани обломки беспилотников упали на предприятия и жилые дома - один человек ранен
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В Славянске-на-Кубани в результате падения обломком беспилотников произошли возгорания на территории двух предприятий, повреждены несколько домов, пострадал один человек. Об этом в понедельник сообщили в оперштабе Кубани.
"Фрагменты БПЛА упали на территории двух предприятий Славянска-на-Кубани, пострадал один человек Его госпитализировали с травмой, не угрожающей жизни. Также на территории предприятий произошли возгорания, которые ликвидируют специалисты соответствующих служб", - говорится в сообщении.
Кроме того, обломки беспилотников повредили пять домов в городе. В них выбиты окна, в одном из домов повреждена кровля. Еще в двух случаях обломки упали во дворах рядом с домами.
Всего фрагменты беспилотников в настоящий момент обнаружили на территории семи частных домов. Во всех случаях пострадавших нет, уточнили в оперштабе.