Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков
Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные уничтожили на всех участках спецоперации 1315 боевиков, а также сотни единиц военной техники и вооружения ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.Военнослужащие группировки "Север" в зоне своей ответственности ликвидировали 150 украинских боевиков. Нанесли поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области.Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные позиции, ликвидировали свыше 200 военных, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожено четыре склада боеприпасов.В зоне ответственности "Южной" группировки войск потери противника превысили 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Военные группировки "Юг" также заняли в боях более выгодные позиции.Военные группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери противника - 415 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей.Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Противник потерял до 350 военнослужащих и боевую технику.Потери ВСУ в зоне работы группировки войск "Днепр" составили до 50 боевиков, три автомобиля и два склада материальных средств.Вместе с тем, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ЧФ РФ в центральной части Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ.Ранее сообщалось, что российские войска освободили Павловку в Запорожской области и Новопавловку в ДНР.Также, Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиков

Новости СВО: Украина потеряла свыше 1300 боевиков за сутки

13:17 26.01.2026 (обновлено: 13:35 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. За минувшие сутки российские военные уничтожили на всех участках спецоперации 1315 боевиков, а также сотни единиц военной техники и вооружения ВСУ. Об этом говорится в сводке Минобороны РФ.
Военнослужащие группировки "Север" в зоне своей ответственности ликвидировали 150 украинских боевиков. Нанесли поражение подразделениям механизированной, аэромобильной бригад ВСУ и двум бригадам теробороны в районах населенных пунктов Стецковка, Сосновка, Корчаковка и Кучеровка Сумской области.
Подразделения группировки "Запад" заняли более выгодные позиции, ликвидировали свыше 200 военных, две боевые бронированные машины, 23 автомобиля и два артиллерийских орудия западного производства. Уничтожено четыре склада боеприпасов.
В зоне ответственности "Южной" группировки войск потери противника превысили 150 военнослужащих, три боевые бронированные машины, 15 автомобилей и два орудия полевой артиллерии. Кроме того, уничтожены две станции радиоэлектронной борьбы. Военные группировки "Юг" также заняли в боях более выгодные позиции.
Сводка Минобороны РФ на 26 января 2026 годаСводка Минобороны РФ на 26 января 2026 года
Военные группировки войск "Центр" улучшили положение по переднему краю. Нанесли поражение формированиям аэромобильной, егерской, четырех механизированных бригад, штурмового полка ВСУ и двух бригад нацгвардии. Потери противника - 415 военнослужащих, бронетранспортер "Stryker" производства США, 12 боевых бронированных машин и пять автомобилей.
Подразделения группировки войск "Восток" продолжили продвижение в глубину обороны противника. Нанесено поражение живой силе и технике штурмовой, двух механизированных бригад и трех штурмовых полков ВСУ. Противник потерял до 350 военнослужащих и боевую технику.
Потери ВСУ в зоне работы группировки войск "Днепр" составили до 50 боевиков, три автомобиля и два склада материальных средств.
Вместе с тем, средства ПВО сбили две управляемые авиационные бомбы и 109 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. ЧФ РФ в центральной части Черного моря уничтожил безэкипажный катер ВСУ.
Ранее сообщалось, что российские войска освободили Павловку в Запорожской области и Новопавловку в ДНР.
Также, Вооруженные силы России за первые две недели января взяли под свой контроль восемь населенных пунктов, освободив более 300 квадратных километров территории, сообщал ранее начальник генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов.
