Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ
Силы и средства ПВО уничтожили в небе над Крымом и Белгородской областью десять украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T21:13
2026-01-26T21:13
2026-01-26T21:34
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили в небе над Крымом и Белгородской областью десять украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Как уточнили в Минобороны, семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще три вражеских дрона уничтожены в небе над Крымом.Ранее в понедельник в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиковАрмия России ударила по критическим объектам на УкраинеРоссия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
21:13 26.01.2026 (обновлено: 21:34 26.01.2026)