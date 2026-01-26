Рейтинг@Mail.ru
Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260126/nad-krymom-sbili-tri-bespilotnika-vsu-1152705990.html
Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ
Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ
Силы и средства ПВО уничтожили в небе над Крымом и Белгородской областью десять украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России. РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили в небе над Крымом и Белгородской областью десять украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.Как уточнили в Минобороны, семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще три вражеских дрона уничтожены в небе над Крымом.Ранее в понедельник в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО: за сутки уничтожено более 1300 украинских боевиковАрмия России ударила по критическим объектам на УкраинеРоссия остается одним из лидеров по военной мощи в мире
Новости
Над Крымом сбили три беспилотника ВСУ

Над Крымом сбили три украинских беспилотника

21:13 26.01.2026 (обновлено: 21:34 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Силы и средства ПВО уничтожили в небе над Крымом и Белгородской областью десять украинских беспилотников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны России.
"В период с 15:00 до 20:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 10 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", – говорится в сообщении.
Как уточнили в Минобороны, семь беспилотников сбили над территорией Белгородской области, еще три вражеских дрона уничтожены в небе над Крымом.
Ранее в понедельник в российском оборонном ведомстве сообщили об уничтожении в Черном море безэкипажного катера ВСУ. В ночь на понедельник силы ПВО сбили 40 украинских беспилотников, в том числе четыре - над Азовским морем.
