На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери - 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.Как рассказали в ведомстве, сначала юноше позвонил неизвестный, представился сотрудником почты и сказал, что на имя юноши пришла посылка. А чтобы ее получить нужно назвать код из СМС‑сообщения. Юноша все сделал так, как попросил голос из телефона.Еще через время подростку перезвонили уже "представители Центробанка", они уверили ребенка, что его мать является пособником террористов, ей грозит тюрьма, и чтобы избежать уголовного наказания нужно срочно "задекларировать" все деньги.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий, добавили в пресс-службе.Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Еще неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
краснодарский край, мвд по краснодарскому краю, новости, телефон, происшествия, кибербезопасность, мошенничество
На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери

На Кубани мошенники вынудили подростка отдать почти 10 миллионов за "спасение" матери

20:57 26.01.2026
 
© РИА Новости . Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© РИА Новости . Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.
Как рассказали в ведомстве, сначала юноше позвонил неизвестный, представился сотрудником почты и сказал, что на имя юноши пришла посылка. А чтобы ее получить нужно назвать код из СМС‑сообщения. Юноша все сделал так, как попросил голос из телефона.
Еще через время подростку перезвонили уже "представители Центробанка", они уверили ребенка, что его мать является пособником террористов, ей грозит тюрьма, и чтобы избежать уголовного наказания нужно срочно "задекларировать" все деньги.
"В тревоге за близкого человека, подросток действовал по инструкциям аферистов: взял телефон матери и через QR‑код перевел 247 000 рублей. Под психологическим давлением они вынудили его тайно забрать из дома 9 600 000 рублей наличными и передать деньги курьеру", – рассказали в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий, добавили в пресс-службе.
Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Еще неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.
Краснодарский крайМВД по Краснодарскому краюНовостиТелефонПроисшествияКибербезопасностьМошенничество
 
