На Кубани подросток отдал мошенникам 10 млн рублей за "спасение" матери

2026-01-26T20:57

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. На Кубани мошенники вынудили 17-летнего юношу отдать почти 10 миллионов рублей семейных сбережений якобы за спасение матери. Об этом сообщили в главном управлении МВД России по региону.Как рассказали в ведомстве, сначала юноше позвонил неизвестный, представился сотрудником почты и сказал, что на имя юноши пришла посылка. А чтобы ее получить нужно назвать код из СМС‑сообщения. Юноша все сделал так, как попросил голос из телефона.Еще через время подростку перезвонили уже "представители Центробанка", они уверили ребенка, что его мать является пособником террористов, ей грозит тюрьма, и чтобы избежать уголовного наказания нужно срочно "задекларировать" все деньги.Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские проводят комплекс следственных действий и оперативно‑розыскных мероприятий, добавили в пресс-службе.Ранее в пресс-службе МВД Крыма сообщили, что крымчане отдали дистанционным мошенникам свыше 39 миллионов рублей за неделю. Еще неделей ранее крымчане отдали мошенникам 13 миллионов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Участницу аферы с якобы похищением подростка в Красноярске задержана - СКВ Крыму пенсионерки отдали курьеру мошенников 2 миллионаКак "поймать за руку" афериста онлайн: простая инструкция от МВД

