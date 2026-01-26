https://crimea.ria.ru/20260126/masshtabnaya-reviziya-v-krymu-proveryayut-vodoprovodnye-seti-1152700131.html

Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети

Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети

В Крыму проводят масштабную ревизию водопроводных сетей. Специалисты анализируют число аварий, их причины и определяют участки и оборудование, которое нужно... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T17:48

2026-01-26T17:48

2026-01-26T17:48

сергей аксенов

новости крыма

вода в крыму

водоснабжение

водопровод

водовод

крым

жкх крыма и севастополя

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/05/1148493436_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_c0aef4c552a7566c4c86654ea9a04319.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабную ревизию водопроводных сетей. Специалисты анализируют число аварий, их причины и определяют участки и оборудование, которое нужно заменить. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма напомнил, что в прошлом году было принято решение о выделении по 200 миллионов рублей в год в течение трех лет на Бахчисарайский район, где должно быть налажено централизованное водоснабжение в 31 населенном пункте.По информации Аксенова, на данный момент ведется работа по модернизации сетей водоснабжения Керчи и Симферопольского района. На эти цели будет направлено 258 миллионов рублей.В Симферопольском районе в результате строительства разводящих и подводящих сетей будут обеспечены водой жители населенных пунктов района Доброе – Буки и массива Украинка, заверил глава Крыма."Помимо этого в ряде районов будет произведена дополнительная разведка и оценка подземных вод, определены уровни имеющихся водоносных горизонтов и перспективы для населенных пунктов, которые сейчас снабжаются водой путем организованного подвоза", – добавил Сергей Аксенов.Ранее директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что в рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140 километров, объем финансирования мероприятий превышает 11 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопроводТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыОбильные осадки наполнили крымские водохранилища

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, новости крыма, вода в крыму, водоснабжение, водопровод, водовод, крым, жкх крыма и севастополя