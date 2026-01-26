Масштабная ревизия: в Крыму проверяют водопроводные сети

https://crimea.ria.ru/20260126/masshtabnaya-reviziya-v-krymu-proveryayut-vodoprovodnye-seti-1152700131.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабную ревизию водопроводных сетей. Специалисты анализируют число аварий, их причины и определяют участки и оборудование, которое нужно заменить. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.Глава Крыма напомнил, что в прошлом году было принято решение о выделении по 200 миллионов рублей в год в течение трех лет на Бахчисарайский район, где должно быть налажено централизованное водоснабжение в 31 населенном пункте.По информации Аксенова, на данный момент ведется работа по модернизации сетей водоснабжения Керчи и Симферопольского района. На эти цели будет направлено 258 миллионов рублей.В Симферопольском районе в результате строительства разводящих и подводящих сетей будут обеспечены водой жители населенных пунктов района Доброе – Буки и массива Украинка, заверил глава Крыма."Помимо этого в ряде районов будет произведена дополнительная разведка и оценка подземных вод, определены уровни имеющихся водоносных горизонтов и перспективы для населенных пунктов, которые сейчас снабжаются водой путем организованного подвоза", – добавил Сергей Аксенов.Ранее директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что в рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано 9 объектов общей протяженностью более 140 километров, объем финансирования мероприятий превышает 11 миллиардов рублей.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопроводТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыОбильные осадки наполнили крымские водохранилища
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму проводят масштабную ревизию водопроводных сетей. Специалисты анализируют число аварий, их причины и определяют участки и оборудование, которое нужно заменить. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"В настоящее время в муниципалитетах проводится ревизия сетей водоснабжения, анализируется число аварий за последние три года для выявления причин и факторов, способствующих их возникновению, определяются участки и оборудование, которое подлежит замене", – сказано в сообщении.
Глава Крыма напомнил, что в прошлом году было принято решение о выделении по 200 миллионов рублей в год в течение трех лет на Бахчисарайский район, где должно быть налажено централизованное водоснабжение в 31 населенном пункте.
По информации Аксенова, на данный момент ведется работа по модернизации сетей водоснабжения Керчи и Симферопольского района. На эти цели будет направлено 258 миллионов рублей.
"В микрорайоне Аджимушкай (Керчь – ред.) необходимо обновить техническое оснащение насосной станции, построить порядка 7 километров разводящих сетей. Это позволит полностью решить вопрос водоснабжения для 5 тысяч жителей", – заявил руководитель региона.
В Симферопольском районе в результате строительства разводящих и подводящих сетей будут обеспечены водой жители населенных пунктов района Доброе – Буки и массива Украинка, заверил глава Крыма.
"Помимо этого в ряде районов будет произведена дополнительная разведка и оценка подземных вод, определены уровни имеющихся водоносных горизонтов и перспективы для населенных пунктов, которые сейчас снабжаются водой путем организованного подвоза", – добавил Сергей Аксенов.
Ранее директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик сообщил, что в рамках программы по модернизации водопроводных сетей в Крыму в ближайшие годы будет построено и реконструировано
9 объектов общей протяженностью более 140 километров, объем финансирования мероприятий превышает 11 миллиардов рублей
.
