Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Ситуация на дорогах Крыма
Ситуация на дорогах Крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника
Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника
Крымский мост утром в понедельник работает в штатном режиме, очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной... РИА Новости Крым, 26.01.2026
ситуация на дорогах крыма
крымский мост
очереди на крымском мосту
транспорт
логистика
крым
новости крыма
СИМФЕРООПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в понедельник работает в штатном режиме, очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Новости
крымский мост, очереди на крымском мосту, транспорт, логистика, крым, новости крыма
Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника

Крымский мост сейчас свободен для движения с обеих сторон

06:21 26.01.2026
 
СИМФЕРООПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Крымский мост утром в понедельник работает в штатном режиме, очередей к досмотровым комплексам нет. Об этом свидетельствуют данные Telegram-канала оперативной информации о ситуации на объекте.
"С обеих сторон Крымского моста затруднений в проезде к пунктам ручного досмотра нет", – сказано в сообщении по состоянию на 6 утра.
Мост периодически закрывают из соображений безопасности, транспортный переход является стратегическим объектом, его безопасность имеет первостепенное значение. Альтернативный маршрут, связывающий полуостров с материком, – сухопутный, проходит через новые регионы России. Он безопасен и обеспечен необходимой дорожной инфраструктурой.
Оперативная информация о ситуации на Крымском мосту размещается в профильных Telegram-каналах, а также в специальном разделе на сайте РИА Новости Крым.
