Рейтинг@Mail.ru
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ливадийский дворец. Карта Крыма. - РИА Новости, 1920, 16.11.2023
Инфографика
https://crimea.ria.ru/20260126/krymskaya-aes--istoriya-velikogo-nedostroya-v-infografike-1152664046.html
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике
Одна из самых масштабных строек Крыма в 80-е годы – строительство Крымской АЭС в городе Щелкино. Эта станция должна была обеспечивать электроэнергией весь... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T08:47
2026-01-26T08:47
инфографика
крым
история
атомная энергетика
щелкино
аэс
крым в истории: секреты, факты, фото
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121659955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa4e9bf14099a228b060b64c75c26b75.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Одна из самых масштабных строек Крыма в 80-е годы – строительство Крымской АЭС в городе Щелкино. Эта станция должна была обеспечивать электроэнергией весь полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона – металлургической, машиностроительной, химической.26 января 1984 года стройка Крымской АЭС получила статус Всесоюзной комсомольской ударной стройки. Размер капитальных вложений в возведение объекта составлял 25-35 миллионов советских рублей в год. Всего за период с 1982 по 1989-й за создание станции было выделено 500 миллионов советских рублей, еще половина той же суммы ушла на стройматериалы.Эта масштабная стройка была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Процент готовности первого энергоблока на момент остановки строительства достигал 80%, второго – 18 %. Снос самой известной "заброшки" Крыма начали в декабре 2021 года.Эти и другие факты о самом грандиозном крымском недострое советских времен – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба "кубика": нужно ли сносить Крымскую АЭСВо что обойдется Крыму снос АЭС в ЩелкиноЭксперт рассказал, почему в Крыму не надо строить АЭС
крым
щелкино
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2026
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121659955_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_14fd57cf287355b5b7b94b8cf9a505b2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
крым, история, атомная энергетика, щелкино, аэс, крым в истории: секреты, факты, фото, инфографика
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике

Крымская АЭС – инфографика РИА Новости Крым

08:47 26.01.2026
 
Читать в
MaxДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Одна из самых масштабных строек Крыма в 80-е годы – строительство Крымской АЭС в городе Щелкино. Эта станция должна была обеспечивать электроэнергией весь полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона – металлургической, машиностроительной, химической.
26 января 1984 года стройка Крымской АЭС получила статус Всесоюзной комсомольской ударной стройки. Размер капитальных вложений в возведение объекта составлял 25-35 миллионов советских рублей в год. Всего за период с 1982 по 1989-й за создание станции было выделено 500 миллионов советских рублей, еще половина той же суммы ушла на стройматериалы.
Эта масштабная стройка была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Процент готовности первого энергоблока на момент остановки строительства достигал 80%, второго – 18 %. Снос самой известной "заброшки" Крыма начали в декабре 2021 года.
Эти и другие факты о самом грандиозном крымском недострое советских времен – в инфографике РИА Новости Крым.
Крымская АЭС – инфографикаКрымская АЭС – инфографика
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Судьба "кубика": нужно ли сносить Крымскую АЭС
Во что обойдется Крыму снос АЭС в Щелкино
Эксперт рассказал, почему в Крыму не надо строить АЭС
 
ИнфографикаКрымИсторияАтомная энергетикаЩелкиноАЭСКрым в истории: секреты, факты, фото
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:29Дрон ВСУ атаковал "скорую" с пациентом в Запорожской области
09:23Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев
09:01Учения на выживание: как на полигонах готовят бойцов к реальному бою
08:47Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике
08:29Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод
08:11Как Запад воспринял удар "Орешника" по цели на Украине
07:56"Применение спецоружия": к чему могла привести атака на резиденцию Путина
07:4540 беспилотников ВСУ сбиты над Азовским морем и регионами России
07:21Паром с сотнями людей затонул на Филиппинах – погибли 15 человек
07:10Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
06:53Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей
06:40Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего
06:21Крымский мост сейчас - обстановка на утро понедельника
06:06Обломки БПЛА упали на предприятия и жилые дома на Кубани - есть раненый
00:01Погода в Крыму в понедельник
00:00Какой сегодня праздник: 26 января
23:20Над Крымом ликвидировали беспилотники
23:09Миллион домов без света: снежная буря обесточивает США
23:02В Севастополе произошел пожар в садоводческом товариществе "Сапун-Гора"
22:03В Севастополе собака напала на ребенка – Бастрыкин затребовал доклад
Лента новостейМолния