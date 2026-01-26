https://crimea.ria.ru/20260126/krymskaya-aes--istoriya-velikogo-nedostroya-v-infografike-1152664046.html
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике
Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Одна из самых масштабных строек Крыма в 80-е годы – строительство Крымской АЭС в городе Щелкино. Эта станция должна была обеспечивать электроэнергией весь полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона – металлургической, машиностроительной, химической.26 января 1984 года стройка Крымской АЭС получила статус Всесоюзной комсомольской ударной стройки. Размер капитальных вложений в возведение объекта составлял 25-35 миллионов советских рублей в год. Всего за период с 1982 по 1989-й за создание станции было выделено 500 миллионов советских рублей, еще половина той же суммы ушла на стройматериалы.Эта масштабная стройка была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Процент готовности первого энергоблока на момент остановки строительства достигал 80%, второго – 18 %. Снос самой известной "заброшки" Крыма начали в декабре 2021 года.Эти и другие факты о самом грандиозном крымском недострое советских времен – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба "кубика": нужно ли сносить Крымскую АЭСВо что обойдется Крыму снос АЭС в ЩелкиноЭксперт рассказал, почему в Крыму не надо строить АЭС
