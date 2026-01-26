https://crimea.ria.ru/20260126/krymskaya-aes--istoriya-velikogo-nedostroya-v-infografike-1152664046.html

Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике

Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Крымская АЭС – история великого недостроя в инфографике

Одна из самых масштабных строек Крыма в 80-е годы – строительство Крымской АЭС в городе Щелкино. Эта станция должна была обеспечивать электроэнергией весь... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T08:47

2026-01-26T08:47

2026-01-26T08:47

инфографика

крым

история

атомная энергетика

щелкино

аэс

крым в истории: секреты, факты, фото

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/07/1121659955_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aa4e9bf14099a228b060b64c75c26b75.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Одна из самых масштабных строек Крыма в 80-е годы – строительство Крымской АЭС в городе Щелкино. Эта станция должна была обеспечивать электроэнергией весь полуостров, а также создать задел для последующего развития промышленности региона – металлургической, машиностроительной, химической.26 января 1984 года стройка Крымской АЭС получила статус Всесоюзной комсомольской ударной стройки. Размер капитальных вложений в возведение объекта составлял 25-35 миллионов советских рублей в год. Всего за период с 1982 по 1989-й за создание станции было выделено 500 миллионов советских рублей, еще половина той же суммы ушла на стройматериалы.Эта масштабная стройка была заброшена из-за аварии на Чернобыльской АЭС. Процент готовности первого энергоблока на момент остановки строительства достигал 80%, второго – 18 %. Снос самой известной "заброшки" Крыма начали в декабре 2021 года.Эти и другие факты о самом грандиозном крымском недострое советских времен – в инфографике РИА Новости Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Судьба "кубика": нужно ли сносить Крымскую АЭСВо что обойдется Крыму снос АЭС в ЩелкиноЭксперт рассказал, почему в Крыму не надо строить АЭС

крым

щелкино

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

крым, история, атомная энергетика, щелкино, аэс, крым в истории: секреты, факты, фото, инфографика