Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей

2026-01-26T06:53

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Администратор отеля из Крыма выиграла в лотерее почти 3 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".По словам победительницы, накануне она с семьей обсуждала планы по покупки квартиры, и буквально на следующий день выиграла в лотерею.Билеты девушка выбирала наугад, не используя какой-то стратегии. Победительница считает, что определенного секрета успеха для выигрыша в лотереях нет. "Это, скорее, удача и больше ничего. Невозможно просчитать, какие числа выпадут", - сказала она.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

