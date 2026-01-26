Крымчанка выиграла в лотерею почти 3 млн рублей

https://crimea.ria.ru/20260126/krymchanka-vyigrala-v-lotereyu-pochti-3-mln-rubley-1152676173.html
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. Администратор отеля из Крыма выиграла в лотерее почти 3 миллиона рублей. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу бренда всероссийских государственных лотерей, организованных Минфином России, "Национальная Лотерея".
"Администратор в отеле из Крыма выиграла более 2,8 миллионов рублей. Девушка выбрала пять случайных билетов в приложении "Национальная Лотерея" и выиграла заветную сумму", - рассказали в компании, уточнив, что 2 января она купила пять лотерейных билетов по 40 рублей.
По словам победительницы, накануне она с семьей обсуждала планы по покупки квартиры, и буквально на следующий день выиграла в лотерею.
Билеты девушка выбирала наугад, не используя какой-то стратегии. Победительница считает, что определенного секрета успеха для выигрыша в лотереях нет.
"Это, скорее, удача и больше ничего. Невозможно просчитать, какие числа выпадут", - сказала она.
Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.