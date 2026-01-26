https://crimea.ria.ru/20260126/krym-obladaet-unikalnym-dlya-rf-opytom-zaschity-russkogo-yazyka--aksenov-1152689874.html

Крым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов

СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Чрезмерное использование иностранных слов и заимствований является проявлением "ползучей экспансии" Запада, и Крыму с его уникальным для РФ опытом защиты русского языка и культуры необходимо активно бороться с этими явлениями. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК.Он подчеркнул, что русский язык был и всегда остается важнейшей основой национальной идентичности крымчан и всех россиян. Поэтому поддержка русского языка и сохранение языков всех народов России является одной из важнейших государственных задач, в том числе для Крыма. На полуострове проживают более 100 национальностей, и для них именно русский язык является языком межнационального общения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНе только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесокКак в Крыму меняют вывески по новому закону о языке

