Крым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов
Крым обладает уникальным для РФ опытом защиты русского языка – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Чрезмерное использование иностранных слов и заимствований является проявлением "ползучей экспансии" Запада, и Крыму с его уникальным для РФ опытом защиты русского языка и культуры необходимо активно бороться с этими явлениями. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК.Он подчеркнул, что русский язык был и всегда остается важнейшей основой национальной идентичности крымчан и всех россиян. Поэтому поддержка русского языка и сохранение языков всех народов России является одной из важнейших государственных задач, в том числе для Крыма. На полуострове проживают более 100 национальностей, и для них именно русский язык является языком межнационального общения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму заменили половину рекламных вывесок на латиницеНе только латиница: в Крыму назвали проблему в оформлении вывесокКак в Крыму меняют вывески по новому закону о языке
15:35 26.01.2026
 
© РИА Новости . Андрей Иглов
СИМФЕРОПОЛЬ 26 янв – РИА Новости Крым. Чрезмерное использование иностранных слов и заимствований является проявлением "ползучей экспансии" Запада, и Крыму с его уникальным для РФ опытом защиты русского языка и культуры необходимо активно бороться с этими явлениями. Об этом заявил глава республики Сергей Аксенов на заседании совета по вопросам использования русского языка и совершенствования внутренней языковой политики в РК.
"Чрезмерные заимствования иностранных слов, на мой взгляд, являются частью западной политики. Детально никогда этой проблемой не занимался в России, поскольку это не было актуально. А потребность защиты языка и культуры возникают там, где на них оказывается давление, как это было на Украине. Такого опыта по защите русского языка, культуры и традиций, какой есть у Крыма, нет ни у кого в России", – сказал Аксенов.
Он подчеркнул, что русский язык был и всегда остается важнейшей основой национальной идентичности крымчан и всех россиян. Поэтому поддержка русского языка и сохранение языков всех народов России является одной из важнейших государственных задач, в том числе для Крыма. На полуострове проживают более 100 национальностей, и для них именно русский язык является языком межнационального общения.
"Всю эту "ползучую интервенцию" Запада необходимо останавливать. У созданного в Крыму совета по вопросам использования русского языка должен быть сформирован четкий план конкретных действий по защите русского языкового пространства. На данный момент в совет уже поступило много предложений и инициатив, которые предстоит рассмотреть", – отметил глава республики.
