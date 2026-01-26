https://crimea.ria.ru/20260126/kriticheskie-tochki-v-vodosnabzhenii-kryma-kak-menyayut-iznoshennyy-vodoprovod-1152607355.html

Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод

Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод

Во всех районах Крыма продолжаются работы в рамках программы по модернизации водопроводных сетей. Какие наиболее критичные точки на полуострове по износу сетей...

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Во всех районах Крыма продолжаются работы в рамках программы по модернизации водопроводных сетей. Какие наиболее критичные точки на полуострове по износу сетей – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Максим Новик отметил высокий износ в целом сетей по республике, приведя в пример Евпаторийский водовод. "Одна нитка его была построена в 1969 году. Представьте, какое его состояние. Это стальной водовод в достаточно сложных условиях – многие факторы влияют на долговечность водоводов", – заметил специалист.Сейчас, по словам директора "Воды Крыма", водоводы строят из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых - минимум 50 лет."Это полиэтилен, полиэтиленовые трубы, сейчас они занимают порядка 90% рынка именно в части ремонта, реконструкции сетей и нового строительства. Это очень удобный в применении материал, он совершенно не подвержен коррозии, и никаких отложений на нем тоже не фиксируется, он удобен в прокладке. Это наше отечественное сырье, полностью вертикальная интеграция от производства сырья до укладки сетей", – пояснил эксперт.В некоторых случаях, добавил он, для Крыма используется высокопрочный чугун. "Это тоже материал, который имеет высокую эксплуатационную надежность и рассчитан на высокое давление", – уточнил Новик.Директор предприятия пояснил, что материалы для ремонта и реконструкции водопроводных сетей выбираются в зависимости от эксплуатационных характеристик.Также Максим Новик подчеркнул, что в Крыму уже не существует критичных точек по водоснабжению. И отметил, что водная инфраструктура модернизируется в Крыму уже 12-й год."И это происходит не бездумно, выбор объектов – это целая наука: выбрать, что необходимо делать в первую, во вторую, в третью очередь, поэтому многое реализовано, но работы еще очень много. Но то, что уже сделано, дает такой результат, что мы можем спокойно смотреть в будущее", – подытожил спикер.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и RutubeЧитайте также на РИА Новости Крым:Масштабная модернизация водопроводных сетей охватит все регионы КрымаТрубы замерзали, но отогревали быстро: как "Вода Крыма" работала в морозыНа модернизацию сетей водоснабжения в Крыму направят более 11 млрд рублей

