Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод
26.01.2026
Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод
Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод
Во всех районах Крыма продолжаются работы в рамках программы по модернизации водопроводных сетей. Какие наиболее критичные точки на полуострове по износу сетей... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Во всех районах Крыма продолжаются работы в рамках программы по модернизации водопроводных сетей. Какие наиболее критичные точки на полуострове по износу сетей – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.Максим Новик отметил высокий износ в целом сетей по республике, приведя в пример Евпаторийский водовод. "Одна нитка его была построена в 1969 году. Представьте, какое его состояние. Это стальной водовод в достаточно сложных условиях – многие факторы влияют на долговечность водоводов", – заметил специалист.Сейчас, по словам директора "Воды Крыма", водоводы строят из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых - минимум 50 лет."Это полиэтилен, полиэтиленовые трубы, сейчас они занимают порядка 90% рынка именно в части ремонта, реконструкции сетей и нового строительства. Это очень удобный в применении материал, он совершенно не подвержен коррозии, и никаких отложений на нем тоже не фиксируется, он удобен в прокладке. Это наше отечественное сырье, полностью вертикальная интеграция от производства сырья до укладки сетей", – пояснил эксперт.В некоторых случаях, добавил он, для Крыма используется высокопрочный чугун. "Это тоже материал, который имеет высокую эксплуатационную надежность и рассчитан на высокое давление", – уточнил Новик.Директор предприятия пояснил, что материалы для ремонта и реконструкции водопроводных сетей выбираются в зависимости от эксплуатационных характеристик.Также Максим Новик подчеркнул, что в Крыму уже не существует критичных точек по водоснабжению. И отметил, что водная инфраструктура модернизируется в Крыму уже 12-й год."И это происходит не бездумно, выбор объектов – это целая наука: выбрать, что необходимо делать в первую, во вторую, в третью очередь, поэтому многое реализовано, но работы еще очень много. Но то, что уже сделано, дает такой результат, что мы можем спокойно смотреть в будущее", – подытожил спикер.
Критические точки в водоснабжении Крыма: как меняют изношенный водопровод

В Крыму продолжаются масштабные работы по реконструкции и модернизации водоводов

08:29 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Во всех районах Крыма продолжаются работы в рамках программы по модернизации водопроводных сетей. Какие наиболее критичные точки на полуострове по износу сетей – в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал директор ГУП РК "Вода Крыма" Максим Новик.

"На балансе наших предприятий более 10 тысяч километров водопроводных сетей. Наша главная задача - выбирать наиболее критичные участки, чтобы за минимальные деньги достигнуть максимального эффекта", – сказал гость студии.

Максим Новик отметил высокий износ в целом сетей по республике, приведя в пример Евпаторийский водовод.
"Одна нитка его была построена в 1969 году. Представьте, какое его состояние. Это стальной водовод в достаточно сложных условиях – многие факторы влияют на долговечность водоводов", – заметил специалист.
Сейчас, по словам директора "Воды Крыма", водоводы строят из современных износостойких материалов, срок эксплуатации которых - минимум 50 лет.
"Это полиэтилен, полиэтиленовые трубы, сейчас они занимают порядка 90% рынка именно в части ремонта, реконструкции сетей и нового строительства. Это очень удобный в применении материал, он совершенно не подвержен коррозии, и никаких отложений на нем тоже не фиксируется, он удобен в прокладке. Это наше отечественное сырье, полностью вертикальная интеграция от производства сырья до укладки сетей", – пояснил эксперт.
В некоторых случаях, добавил он, для Крыма используется высокопрочный чугун. "Это тоже материал, который имеет высокую эксплуатационную надежность и рассчитан на высокое давление", – уточнил Новик.
Директор предприятия пояснил, что материалы для ремонта и реконструкции водопроводных сетей выбираются в зависимости от эксплуатационных характеристик.

"Мы не отказываемся от стальных трубопроводов. Сейчас их производят так, что они изолированы с двух сторон, есть наружная и внутренняя изоляция. Но полиэтиленовые водоводы – это сейчас "хит", – сказал собеседник.

Также Максим Новик подчеркнул, что в Крыму уже не существует критичных точек по водоснабжению.
"Тонкие моменты в части эксплуатации уже, можно сказать, закрыты. Я не могу себе представить, например, ситуации, что весь Симферополь может по какой-то причине из-за износа сетей остаться без воды. Это невозможно в принципе. Керчь, Феодосия, Алушта, Евпатория – все наши крупные города уже защищены", – заверил директор "Воды Крыма".
И отметил, что водная инфраструктура модернизируется в Крыму уже 12-й год.
"И это происходит не бездумно, выбор объектов – это целая наука: выбрать, что необходимо делать в первую, во вторую, в третью очередь, поэтому многое реализовано, но работы еще очень много. Но то, что уже сделано, дает такой результат, что мы можем спокойно смотреть в будущее", – подытожил спикер.
