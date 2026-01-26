Рейтинг@Mail.ru
Красногвардейский район Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 26.01.2026
https://crimea.ria.ru/20260126/krasnogvardeyskiy-rayon-kryma-chastichno-obestochen-1152680641.html
Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Красногвардейский район Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Жители Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T11:10
2026-01-26T11:10
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/08/1a/1148994058_0:66:1280:786_1920x0_80_0_0_827021fb29dd8f34cddc65359a8611e8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жители Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Он уточнил, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Сегодня в Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях.Установившаяся ранее морозная погода в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводились графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Красногвардейский район Крыма частично обесточен

Из-за аварии Красногвардейский район Крыма остался без света

11:10 26.01.2026
 
ЛЭП
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жители Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.
"Октябрьский РЭС информирует об аварийном отключении электроэнергии: пгт Октябрьское (частично), с. Прямое, с. Рогово, с. Симоненко, с. Пятихатка, с. Менделеево, с. Курганное, с. Краснознаменка.", - рассказал Грабован.
Он уточнил, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.
Сегодня в Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях.
Установившаяся ранее морозная погода в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводились графики отключений.
Лента новостейМолния