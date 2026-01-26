https://crimea.ria.ru/20260126/krasnogvardeyskiy-rayon-kryma-chastichno-obestochen-1152680641.html
Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Красногвардейский район Крыма частично обесточен - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Красногвардейский район Крыма частично обесточен
26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Жители Красногвардейского района Крыма остались без электроснабжения из-за аварии на сетях. Об этом сообщил глава районной администрации Василий Грабован.Он уточнил, что планируемое время восстановления электроснабжения – три часа.Сегодня в Симферополе без света остались несколько улиц и переулков из-за аварии на сетях.Установившаяся ранее морозная погода в регионе из-за прохождения атмосферного циклона, вызвала увеличение нагрузки на электросети. В связи с этим произошел пиковый спрос на электроэнергию, была зафиксирована перегрузка электрических сетей в северном и западном районах Крыма, пояснили ранее в минтопэнерго Крыма. В связи с этим вводились графики отключений.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Красногвардейский район Крыма частично обесточен
Из-за аварии Красногвардейский район Крыма остался без света