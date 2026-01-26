Рейтинг@Mail.ru
Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев
Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев
Количество государств, обладающих ядерным оружием, будет увеличиваться, это заставит страны задумываться над последствиями провоцирования тех или иных... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T09:23
2026-01-26T09:23
ядерное оружие
ядерное сдерживание
дмитрий медведев
в мире
россия
оружие
безопасность
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Количество государств, обладающих ядерным оружием, будет увеличиваться, это заставит страны задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что сегодня есть официальные члены "ядерного клуба", которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми.По словам политика, ситуация в мире становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность и тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант – это обретение ядерного оружия. Другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало, уверен замглавы российского Совбеза.На уточняющий вопрос, стабилизирует или дестабилизирует ситуацию увеличение количества стран с ядерным оружием, Медведев ответил:Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса в мире.
ядерное оружие, ядерное сдерживание, дмитрий медведев, в мире, россия, оружие, безопасность
Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев

Количество стран с ядерным оружием будет увеличиваться – Медведев

09:23 26.01.2026
 
© Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в фотобанкТренировки стратегических сил сдерживания РФ
Тренировки стратегических сил сдерживания РФ
© Пресс-служба Минобороны РФ
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Количество государств, обладающих ядерным оружием, будет увеличиваться, это заставит страны задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
"Я уверен, что ядерный клуб будет расширяться… Целый ряд государств обладают техническими возможностями для создания военно-ядерной программы, некоторые из них уже ведут исследования в этой сфере", - сказал он в интервью "Коммерсанту".
Медведев отметил, что сегодня есть официальные члены "ядерного клуба", которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми.
По словам политика, ситуация в мире становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность и тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант – это обретение ядерного оружия. Другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало, уверен замглавы российского Совбеза.
На уточняющий вопрос, стабилизирует или дестабилизирует ситуацию увеличение количества стран с ядерным оружием, Медведев ответил:
"Это сложный вопрос. С одной стороны, может показаться, что чем больше участников ядерного клуба, чем больше стран обладает ядерным потенциалом, тем менее устойчивой становится ситуация. Мало ли кто-то возьмет и применит ядерное оружие в ходе какого-то локального столкновения. Но, с другой стороны, это заставит государства задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов".
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса в мире.
