Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев

26.01.2026

Клуб ядерных стран будет расширяться – Медведев

Количество государств, обладающих ядерным оружием, будет увеличиваться, это заставит страны задумываться над последствиями провоцирования тех или иных... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T09:23

2026-01-26T09:23

2026-01-26T09:23

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Количество государств, обладающих ядерным оружием, будет увеличиваться, это заставит страны задумываться над последствиями провоцирования тех или иных конфликтов. Такое мнение высказал зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.Медведев отметил, что сегодня есть официальные члены "ядерного клуба", которые подписали Договор о нераспространении ядерного оружия, и неофициальные, которые либо признают себя ядерными державами и даже это фиксируют в законах, либо не признают, но все знают, что они являются таковыми.По словам политика, ситуация в мире становится хуже, поскольку общая мировая нестабильность и тот разлом, который образовался в мироустройстве, подталкивают ряд стран к тому, чтобы думать о том, как эффективнее всего защищаться. Не исключено, что некоторые страны сочтут, что наиболее оптимальный вариант – это обретение ядерного оружия. Другого способа гарантированно защитить свою страну, ее суверенитет и интересы человечество не придумало, уверен замглавы российского Совбеза.На уточняющий вопрос, стабилизирует или дестабилизирует ситуацию увеличение количества стран с ядерным оружием, Медведев ответил:Ранее президент России Владимир Путин заявил, что стратегические ядерные силы будут играть основную роль в сдерживании агрессора и сохранении баланса в мире.

