"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.Сегодня это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. И это они делали очень часто в своей истории, рассказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин, отметив, что казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации.В Симферополе, в Центральном музея Тавриды Союз казачьей молодежи Крыма и Севастополя Черноморского казачьего войска совместно с Редакционно-издательским проектом "Солдаты Победы" открыли Мультимедийный выставочный проект "Казачество Крыма".Открытие выставки приурочено Дню создания Черноморского казачьего войска – 14 января 1787 года, а также Дню Республики Крым. В рамках проекта с января по май 2026 года экспозиция будет демонстрироваться в Центральном музее Тавриды, Крымской республиканской библиотеке для молодежи, КФУ им. В.И. Вернадского, казачьих кадетских классах Симферополя и Севастополя. Также организаторы выражают надежду, что к маю выставка переедет в музей-заповедник Херсонес Таврический. Об этом журналистам рассказал писатель и искусствовед Богдан Шимохин. Выставка была подготовлена под его руководством, по материалам серии книг "На скрижалях истории России" лауреата Международной премии им. М.А. Шолохова писателя Льва Рябчикова, а также статьям и фотоматериалам пресс-службы Черноморского казачьего войска.Представлены уникальные экспонаты"Реплики войсковой печати и знамени Черноморского казачьего войска 1788 года, изготовленные по приказу Императрицы Екатерины II и переданные войску Александром Васильевичем Суворовым – это уникальные артефакты нашей выставки, – говорит корреспонденту РИА Новости Крым Богдан Шимохин.По его словам, представленное на выставке знамя Черноморского казачьего войска по фотографиям восстанавливали ученые. Сейчас оно хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына, процедура восстановления знамени была оговорена с главным хранителем фондов, были сделаны специальные копии, и только после этого оно было восстановлено в Москве мастером золотошвейного дела.На витринах много книг, документов. Выставка раскрывает не только историю возникновения Черноморского казачьего войска, но и повествует об истории возрождения крымского казачества в современный период. Отражает аспекты участия казаков в присоединении Крыма к России, Отечественной войне 1812 года, Крымской войне, Великой Отечественной войне, а также в событиях подготовки и проведения Первого крымского референдума и Крымской Весны. Особое внимание экспозиции уделено роли православной веры в жизни казаков, а также внешнеполитическим связям черноморцев с Приднестровьем и Сербией.– Богдан, а в чем мультимединойность выставки?– Памятные места, которые связаны с историей казачества доступны на интерактивной карте. На сайте проекта также доступна по QR-кодам страница, будет выставка с аудиогидом. Также евпатарийскими казаками специально создан видеофильм. Он об истории Черноморского казачьего войска.История страны и ее гражданПредседатель наблюдательного совета межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова, которая также присутствовала на открытии выставки, призналась журналистам, что казаки – не родная ей культура, но очень интересная. По ее словам, подобные мероприятия помогают сохранить историческую память и сформировать гражданскую позицию молодежи.Важность сохранения исторической памяти также отметил и руководитель издательско-публицистического проекта "Солдаты Победы" Дмитрий Куликов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской веснеПереяславская рада в инфографике РИА Новости Крым"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.
Сегодня это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. И это они делали очень часто в своей истории, рассказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин, отметив, что казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации.
В Симферополе, в Центральном музея Тавриды Союз казачьей молодежи Крыма и Севастополя Черноморского казачьего войска совместно с Редакционно-издательским проектом "Солдаты Победы" открыли Мультимедийный выставочный проект "Казачество Крыма".
Открытие выставки приурочено Дню создания Черноморского казачьего войска – 14 января 1787 года, а также Дню Республики Крым. В рамках проекта с января по май 2026 года экспозиция будет демонстрироваться в Центральном музее Тавриды, Крымской республиканской библиотеке для молодежи, КФУ им. В.И. Вернадского, казачьих кадетских классах Симферополя и Севастополя. Также организаторы выражают надежду, что к маю выставка переедет в музей-заповедник Херсонес Таврический. Об этом журналистам рассказал писатель и искусствовед Богдан Шимохин. Выставка была подготовлена под его руководством, по материалам серии книг "На скрижалях истории России" лауреата Международной премии им. М.А. Шолохова писателя Льва Рябчикова, а также статьям и фотоматериалам пресс-службы Черноморского казачьего войска.
Представлены уникальные экспонаты
"Реплики войсковой печати и знамени Черноморского казачьего войска 1788 года, изготовленные по приказу Императрицы Екатерины II и переданные войску Александром Васильевичем Суворовым – это уникальные артефакты нашей выставки, – говорит корреспонденту РИА Новости Крым Богдан Шимохин.
По его словам, представленное на выставке знамя Черноморского казачьего войска по фотографиям восстанавливали ученые. Сейчас оно хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына, процедура восстановления знамени была оговорена с главным хранителем фондов, были сделаны специальные копии, и только после этого оно было восстановлено в Москве мастером золотошвейного дела.
"Также Элистинской и Калмыцкой епархией переданы для нашего экспонирования дореволюционное священническое облачение. Священник выполняет функцию воина. Ведь набедренник (элемент богослужебного облачения русской традиции, имеет вид матерчатого продолговатого прямоугольника, в центре которого изображен крест – ред.) – это символ воинского служения, символ колчана со стрелами, символ воинского меча", – рассказывает собеседник.
На витринах много книг, документов. Выставка раскрывает не только историю возникновения Черноморского казачьего войска, но и повествует об истории возрождения крымского казачества в современный период. Отражает аспекты участия казаков в присоединении Крыма к России, Отечественной войне 1812 года, Крымской войне, Великой Отечественной войне, а также в событиях подготовки и проведения Первого крымского референдума и Крымской Весны. Особое внимание экспозиции уделено роли православной веры в жизни казаков, а также внешнеполитическим связям черноморцев с Приднестровьем и Сербией.
– Памятные места, которые связаны с историей казачества доступны на интерактивной карте. На сайте проекта также доступна по QR-кодам страница, будет выставка с аудиогидом. Также евпатарийскими казаками специально создан видеофильм. Он об истории Черноморского казачьего войска.
История страны и ее граждан
Председатель наблюдательного совета межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова, которая также присутствовала на открытии выставки, призналась журналистам, что казаки – не родная ей культура, но очень интересная. По ее словам, подобные мероприятия помогают сохранить историческую память и сформировать гражданскую позицию молодежи.
"В детстве нам не рассказывали о казачестве. Для нас казачество это были максимум костюмы и какие-то танцы, песни. Истории мы не знали. Нам о ней не рассказывали подробно. Сегодня же вижу, что на выставку пришла молодежь. И это очень важно. Как и то важно, что организовали эту выставку молодые люди, которым интересна история России", – сказала Елена Аксенова, отметив, что в истории нашей страны очень много таких моментов, понимая которые мы будем понимать и то что сегодня с нами происходит, потому что вся наша жизнь пронизана историей.
В Центральном музее Тавриды Союз казачьей молодежи Крыма и Севастополя провел церемонию открытия Мультимедийного выставочного проекта "Казачество Крыма"
Важность сохранения исторической памяти также отметил и руководитель издательско-публицистического проекта "Солдаты Победы" Дмитрий Куликов.
"Человек ведь не растет в безвоздушном пространстве, он напитывается той информацией, которая сегодня актуальна и значима. Восприятие окружающего пространства приходит через осознание своей личной памяти, истории своей семьи. Мы хотели очень аккуратно поднять эту тему, и нам у нас получилось", – сказал он в комментарии РИА Новости Крым. И добавил: "Боремся за молодежь, боремся за ее сознание".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В. Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601