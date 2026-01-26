https://crimea.ria.ru/20260126/kazachestvo-kryma-v-simferopole-otkrylas-multimediynaya-vystavka-1152700398.html

"Казачество Крыма": в Симферополе открылась мультимедийная выставка

2026-01-26T18:28

новости крыма

крым

история

казачество

выставка

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Казачество как сословие было уничтожено советской властью в 1918 году. Это произошло с большими жертвами. И нынешнее казачество – это общественная организация, которая создана в воспоминание и для продолжения отдельных существующих традиций, что само по себе не умаляет достижений казачества.Сегодня это живой общественный институт, который не является сословием, но выполняет важную роль в обществе. А в сложных общественно-политических ситуациях казаки оказывают помощь государству. И это они делали очень часто в своей истории, рассказал в комментарии РИА Новости Крым директор Центральном музея Тавриды Андрей Мальгин, отметив, что казаки были участниками событий Крымской весны, а сейчас защищают Родину на фронтах спецоперации.В Симферополе, в Центральном музея Тавриды Союз казачьей молодежи Крыма и Севастополя Черноморского казачьего войска совместно с Редакционно-издательским проектом "Солдаты Победы" открыли Мультимедийный выставочный проект "Казачество Крыма".Открытие выставки приурочено Дню создания Черноморского казачьего войска – 14 января 1787 года, а также Дню Республики Крым. В рамках проекта с января по май 2026 года экспозиция будет демонстрироваться в Центральном музее Тавриды, Крымской республиканской библиотеке для молодежи, КФУ им. В.И. Вернадского, казачьих кадетских классах Симферополя и Севастополя. Также организаторы выражают надежду, что к маю выставка переедет в музей-заповедник Херсонес Таврический. Об этом журналистам рассказал писатель и искусствовед Богдан Шимохин. Выставка была подготовлена под его руководством, по материалам серии книг "На скрижалях истории России" лауреата Международной премии им. М.А. Шолохова писателя Льва Рябчикова, а также статьям и фотоматериалам пресс-службы Черноморского казачьего войска.Представлены уникальные экспонаты"Реплики войсковой печати и знамени Черноморского казачьего войска 1788 года, изготовленные по приказу Императрицы Екатерины II и переданные войску Александром Васильевичем Суворовым – это уникальные артефакты нашей выставки, – говорит корреспонденту РИА Новости Крым Богдан Шимохин.По его словам, представленное на выставке знамя Черноморского казачьего войска по фотографиям восстанавливали ученые. Сейчас оно хранится в Краснодарском государственном историко-археологическом музее-заповеднике имени Е. Д. Фелицына, процедура восстановления знамени была оговорена с главным хранителем фондов, были сделаны специальные копии, и только после этого оно было восстановлено в Москве мастером золотошвейного дела.На витринах много книг, документов. Выставка раскрывает не только историю возникновения Черноморского казачьего войска, но и повествует об истории возрождения крымского казачества в современный период. Отражает аспекты участия казаков в присоединении Крыма к России, Отечественной войне 1812 года, Крымской войне, Великой Отечественной войне, а также в событиях подготовки и проведения Первого крымского референдума и Крымской Весны. Особое внимание экспозиции уделено роли православной веры в жизни казаков, а также внешнеполитическим связям черноморцев с Приднестровьем и Сербией.– Богдан, а в чем мультимединойность выставки?– Памятные места, которые связаны с историей казачества доступны на интерактивной карте. На сайте проекта также доступна по QR-кодам страница, будет выставка с аудиогидом. Также евпатарийскими казаками специально создан видеофильм. Он об истории Черноморского казачьего войска.История страны и ее гражданПредседатель наблюдательного совета межрегиональной общественной организации "Русское единство" Елена Аксенова, которая также присутствовала на открытии выставки, призналась журналистам, что казаки – не родная ей культура, но очень интересная. По ее словам, подобные мероприятия помогают сохранить историческую память и сформировать гражданскую позицию молодежи.Важность сохранения исторической памяти также отметил и руководитель издательско-публицистического проекта "Солдаты Победы" Дмитрий Куликов.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Керчи открыли часовню в честь участия казаков в Крымской веснеПереяславская рада в инфографике РИА Новости Крым"Волим под царя православного": как Украина воссоединилась с Россией

крым

2026

