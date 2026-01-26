https://crimea.ria.ru/20260126/kakoy-biznes-v-krymu-otkryvayut-veterany-svo-chasche-vsego-1152636203.html

Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны СВО из числа выпускников программы "СВОе дело" Центра "Мой бизнес" в 2025 году чаще открывали свое предприятие в отрасли сельского хозяйства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора по проектной работе Центра "Мой бизнес", руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС Крым) Екатерина Савичева.Также, по ее словам, для многих такая работа "на земле" стало отдушиной, которая успокаивала и вдохновляла.Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермеромТакже очень много кейсов по окончании программы "СВОе дело" в Центре "Мой бизнес" было использовано в дополнительном образовании, отметила Савичева.Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВОПо словам Савичевой, участникам программы, ориентированной на ветеранов СВО и членов их семей, помогают стать на ноги в бизнесе так называемые наставники, которых в центре также готовят по специальной программе.Преимущественно это люди из "Опоры России", амбассадоры, готовые пошагово вести новичков, отметила она."Участники получают качественное сопровождение старта бизнеса от экспертов в той или иной сфере. Это очень важно, потому что много вопросов. Открыть, допустим, магазины в сельской местности – какое покупать оборудование, как посчитать продукцию, где закупить, как расставить товар правильно. Такие вещи на общей программе дать сложно. Подсказать их может только человек, который этим занимается много лет", – поделилась Савичева.Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму12 февраля в Крыму будет запущена полноформатная обучающая программа "СВОе дело" для участников СВО и членов их семей, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность и помощь в развитии бизнеса.Ранее Савичева рассказала, что в Центре "Мой Бизнес" прошло первое заседание клуба женщин-предпринимателей, членов семей участников СВО, который был создан по инициативе выпускниц обучающей программы "СВОе дело"."СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессияСамые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное

