Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего
Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего
Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего
Какой бизнес в Крыму открывают ветераны СВО чаще всего

Какое дело начинают участники СВО в Крыму по возвращении с фронта

06:40 26.01.2026
 
© Уполномоченный по правам человека в Российской ФедерацииВоенный билет и удостоверение ветерана боевых действий
Военный билет и удостоверение ветерана боевых действий
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Крыму ветераны СВО из числа выпускников программы "СВОе дело" Центра "Мой бизнес" в 2025 году чаще открывали свое предприятие в отрасли сельского хозяйства. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала замдиректора по проектной работе Центра "Мой бизнес", руководитель Центра инноваций социальной сферы (ЦИСС Крым) Екатерина Савичева.

"Прошлый год побил все рекорды по сельскому хозяйству. Было очень много бизнесов, которые открыли наши выпускники. Я думаю, что здесь не столько даже их стимулировала господдержка, хотя был и программы "Агромотиватор" и и "Агростартап", сколько желание заниматься чем-то реальным", – сказала Савичева.

Также, по ее словам, для многих такая работа "на земле" стало отдушиной, которая успокаивала и вдохновляла.
Сад как спасение от боли: в Крыму ветеран СВО стал фермером
Также очень много кейсов по окончании программы "СВОе дело" в Центре "Мой бизнес" было использовано в дополнительном образовании, отметила Савичева.

"В основном, конечно, его открывают женщины (члены семей участников СВО – ред.). И еще у нас такой большой сегмент – это производство", – добавила собеседница.

Москва перенимает опыт Крыма в помощи ветеранам СВО
По словам Савичевой, участникам программы, ориентированной на ветеранов СВО и членов их семей, помогают стать на ноги в бизнесе так называемые наставники, которых в центре также готовят по специальной программе.
Преимущественно это люди из "Опоры России", амбассадоры, готовые пошагово вести новичков, отметила она.
"Участники получают качественное сопровождение старта бизнеса от экспертов в той или иной сфере. Это очень важно, потому что много вопросов. Открыть, допустим, магазины в сельской местности – какое покупать оборудование, как посчитать продукцию, где закупить, как расставить товар правильно. Такие вещи на общей программе дать сложно. Подсказать их может только человек, который этим занимается много лет", – поделилась Савичева.
Помощь бойцам СВО: итоги года фонда "Защитники Отечества" в Крыму
12 февраля в Крыму будет запущена полноформатная обучающая программа "СВОе дело" для участников СВО и членов их семей, направленная на вовлечение в предпринимательскую деятельность и помощь в развитии бизнеса.
Ранее Савичева рассказала, что в Центре "Мой Бизнес" прошло первое заседание клуба женщин-предпринимателей, членов семей участников СВО, который был создан по инициативе выпускниц обучающей программы "СВОе дело".
"СВОе дело": в Симферополе прошла стратегическая сессия
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Крыму стартовали несколько программ для участников СВО и их семей
Крым стал лучшим по вовлечению участников СВО в предпринимательство
Бизнес со смыслом и душой: что такое социальное
