https://crimea.ria.ru/20260126/kakim-spetsialistam-v-rossii-povysyat-zarplaty-v-2026-godu-1152194790.html

Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году

Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году

В 2026 году рост зарплат затронет узких высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ощутимее всего доходы вырастут у разработчиков программного... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T07:10

2026-01-26T07:10

2026-01-26T07:10

россия

зарплата

общество

трудоустройство

новости

финансы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/03/1e/1127862491_0:143:3133:1905_1920x0_80_0_0_c23e0aae185648d62731649c434af8f0.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В 2026 году рост зарплат затронет узких высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ощутимее всего доходы вырастут у разработчиков программного обеспечения (ПО), финансовых аналитиков и дата-сайентистов, а также представителей рабочих профессий в России, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru.По данным исследования, зарплата разработчиков ПО по итогам прошлого года составила 284 тысячи рублей. Ожидаются заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).Вместе с тем оплата труда представителей рабочих профессий варьировалась от 100 до почти 250 тысяч рублей, отмечается в сообщении.Ранее сообщалось, что в Крыму планируют поднять зарплаты работникам госслужбы и местного самоуправления.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохраненияБюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - МинфинРост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, зарплата, общество, трудоустройство, новости, финансы