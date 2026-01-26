Рейтинг@Mail.ru
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году
В 2026 году рост зарплат затронет узких высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ощутимее всего доходы вырастут у разработчиков программного... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T07:10
2026-01-26T07:10
россия
зарплата
общество
трудоустройство
новости
финансы
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым.
россия, зарплата, общество, трудоустройство, новости, финансы
Каким специалистам в России повысят зарплаты в 2026 году

В 2026 году в России повысят зарплаты разработчикам ПО и специалистам рабочих профессий

07:10 26.01.2026
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв - РИА Новости Крым. В 2026 году рост зарплат затронет узких высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях. Ощутимее всего доходы вырастут у разработчиков программного обеспечения (ПО), финансовых аналитиков и дата-сайентистов, а также представителей рабочих профессий в России, пишет РИА Новости со ссылкой на исследование hh.ru.

"Рост зарплат в 2026 году ожидается не массовым, а точечным и в первую очередь у высококвалифицированных специалистов в дефицитных областях", – делают выводы аналитики.

По данным исследования, зарплата разработчиков ПО по итогам прошлого года составила 284 тысячи рублей. Ожидаются заметный рост доходов у финансовых аналитиков (зарплата порядка 117 тысяч рублей по итогам прошлого года), дата-сайентистов и инженеров по машинному обучению (247 тысяч рублей), специалистов по кибербезопасности (90 тысяч рублей), product-менеджеров (130 тысяч рублей) и системных инженеров (92 тысячи рублей).
Вместе с тем оплата труда представителей рабочих профессий варьировалась от 100 до почти 250 тысяч рублей, отмечается в сообщении.

"Сварщики, у которых зарплата по итогам прошлого года была порядка 178 тысяч рублей, токари высокой квалификации (185 тысяч рублей), водители-дальнобойщики (182 тысячи), крановщики, машинисты спецтехники (142 тысячи), а также инженеры-строители и проектировщики (107 тысяч)", – говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что в Крыму планируют поднять зарплаты работникам госслужбы и местного самоуправления.
Читайте также на РИА Новости Крым:
В Севастополе увеличили бюджет на развитие здравоохранения
Бюджет РФ позволит защитить экономику страны от внешних шоков - Минфин
Рост ВВП России превышает показатели развитых стран – Мишустин
 
РоссияЗарплатаОбществотрудоустройствоНовостиФинансы
 
