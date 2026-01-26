https://crimea.ria.ru/20260126/kak-zapad-vosprinyal-udar-oreshnika-po-tseli-na-ukraine-1152677473.html

Как Запад воспринял удар "Орешника" по цели на Украине

Как Запад воспринял удар "Орешника" по цели на Украине - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Как Запад воспринял удар "Орешника" по цели на Украине

Недавнее боевое применение Вооруженными силами РФ ракетного комплекса "Орешник" политические круги Запада восприняли как предостережение от размещения воинских... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T08:11

2026-01-26T08:11

2026-01-26T08:11

ракетная система средней дальности "орешник"

сергей нарышкин

оружие

дальнобойное оружие

новости сво

украина

россия

служба внешней разведки (свр)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e9/04/0f/1145682975_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_c16371089cccb3179181569086bf4edd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Недавнее боевое применение Вооруженными силами РФ ракетного комплекса "Орешник" политические круги Запада восприняли как предостережение от размещения воинских контингентов стран НАТО на Украине. Об этом заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин в интервью РИА Новости.По словам руководителя ведомства, реакция и в военных, и в политических кругах Запада на применение "Орешника" была "ошеломляющая".Он добавил, что и эксперты, и военные, и специалисты на Западе признались, что у них нет технических, военных-технических средств для того, чтобы блокировать как "Орешник", так и новейшие ракетные системы "Буревестник" и "Посейдон"."Сделанное президентом РФ заявление об успешном завершении испытаний систем оружия "Буревестник" и "Посейдон", конечно, привезло такое серьезное впечатление на наших противников, ну и на наших партнеров. Большинство и политиков, и военных, и экспертов на Западе не ожидали того, что Россия сможет в такие относительно короткие сроки создать такие совершенные системы оружия", – отметил глава СВР.9 января 2026 года в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе ракетным комплексом средней дальности "Орешник", по критически важным объектам на территории Украины. В ведомстве отметили, что это стало ответом на террористическую атаку киевского режима по резиденции президента России. В результате удара "Орешником" был выведен из строя Львовский государственный авиационно-ремонтный завод. На этом предприятии осуществлялся ремонт и обслуживание авиационной техники ВСУ, в том числе переданных западными странами самолетов F-16 и МиГ-29.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Аналог "Орешника" для Европы: о чем говорит заявление МакронаНа Западе забили тревогу после удара "Орешником" по УкраинеПовреждения ужасны: мэр Львова об ударе "Орешником"

украина

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ракетная система средней дальности "орешник", сергей нарышкин, оружие, дальнобойное оружие, новости сво, украина, россия, служба внешней разведки (свр)