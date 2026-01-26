https://crimea.ria.ru/20260126/gorditsya-soboy-i-nagleet-zachem-zelenskiy-oblil-gryazyu-evropu-v-davose-1152702074.html
Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
Глава киевского режима Владимир Зеленский унизил Европу в Давосе, копируя поведение президента США Дональда Трампа. В сформировавшейся на Западе новой... РИА Новости Крым, 26.01.2026
Зачем Зеленский унизил лидеров Европы в Давосе – мнение
Зачем Зеленский унизил лидеров Европы в Давосе – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский унизил Европу в Давосе, копируя поведение президента США Дональда Трампа. В сформировавшейся на Западе новой феодальной структуре отношений это расценивается как клятва новому сюзерену. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Зеленский, выступая на форуме в Давосе, стал резко критиковать европейских партнеров Украины, указал на слабости лидеров Старого Света и высмеял за неспособность себя защитить. В частности, подверг насмешкам европейский контингент, отправленный в Гренландию. А также заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу", свободно действуют внутри нее самой, так что "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник", имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно выступавшего с критикой помощи Киеву."Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в ДавосеПо словам политолога Шевченко, Зеленский как эгоистичный актер гордится собой и наглеет.Зеленского нельзя ассоциировать с Украиной, поскольку "успехи" этого человека были сделаны за счет миллионов жизней людей, причем не только украинцев, но и европейцев, что его совершенно не волнует, подчеркнул политолог.Рассматривать Зеленского следует исключительно как отдельно взятую личность, но в особенном контексте, с учетом которого становится ясно, что его поведение в Давосе – это не следствие раздувшегося самомнения и не проявление менталитета парня-хулигана из Кривого Рога, считает Шевченко.Апеллирование к эпохе средневековья, по словам политолога, в данном случае абсолютно уместно, поскольку в западном мире к сегодняшнему дню сформировалась новая феодальная структура отношений – неофеодализм, для которого характерны давнишние устоявшиеся правила, в частности, вертикаль устойчивости в виде отношений сюзерена и вассала, заметил Шевченко.По внешним повадкам Зеленского на протяжении длительного времени можно было видеть, как он меняет своих сюзеренов, отметил он.Тем самым, по мнению эксперта, Зеленский публично "кинул" своего бывшего патрона, которым являлся, скорее всего, даже не Евросоюз, а Великобритания."Зеленский продемонстрировал, что хочет отходить от европейской, британской политики в сторону американского вассалитета. Потому что не только вассал имеет определенные обязанности, но и сюзерен обязан вассалу. Например, личной защитой, помощью войсками, авторитетом. Это взаимные отношения. Будет ли согласен ли новый сюзерен взять под свое покровительство такого вассала, как Зеленский, – это уже другой вопрос", – подытожил эксперт.
26.01.2026
Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе
Зеленский унизил лидеров Европы в качестве клятвы своему новому сюзерену – мнение
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым.
Глава киевского режима Владимир Зеленский унизил Европу в Давосе, копируя поведение президента США Дональда Трампа. В сформировавшейся на Западе новой феодальной структуре отношений это расценивается как клятва новому сюзерену. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.
Зеленский, выступая на форуме в Давосе, стал резко критиковать
европейских партнеров Украины, указал на слабости лидеров Старого Света и высмеял за неспособность себя защитить. В частности, подверг насмешкам европейский контингент, отправленный в Гренландию. А также заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу", свободно действуют внутри нее самой, так что "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник", имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно выступавшего
с критикой помощи Киеву.
По словам политолога Шевченко, Зеленский как эгоистичный актер гордится собой и наглеет.
"Был комиком, потом директором коммерческого предприятия, потом "руководителем державы". Попередвигал танчики на карте, может быть, какие-то детские комплексы тем самым снял. При этом увеличил благосостояние своей семьи. Это сейчас один из самых богатых людей Европы, все-таки столько наворовал на военных поставках", – прокомментировал гость эфира.
Зеленского нельзя ассоциировать с Украиной, поскольку "успехи" этого человека были сделаны за счет миллионов жизней людей, причем не только украинцев, но и европейцев, что его совершенно не волнует, подчеркнул политолог.
Рассматривать Зеленского следует исключительно как отдельно взятую личность, но в особенном контексте, с учетом которого становится ясно, что его поведение в Давосе – это не следствие раздувшегося самомнения и не проявление менталитета парня-хулигана из Кривого Рога, считает Шевченко.
"Зеленский потенциальный вассал, в рамках своей жизни сменивший несколько сюзеренов. А это очень неприличное в феодальном плане действие, потому что, если ты даешь оммаж, то есть клятву верности своему сюзерену, то должен быть верен. Если ты меняешь сюзеренов, то к тебе не очень хорошее отношение", – выразил мнение собеседник.
Апеллирование к эпохе средневековья, по словам политолога, в данном случае абсолютно уместно, поскольку в западном мире к сегодняшнему дню сформировалась новая феодальная структура отношений – неофеодализм, для которого характерны давнишние устоявшиеся правила, в частности, вертикаль устойчивости в виде отношений сюзерена и вассала, заметил Шевченко.
По внешним повадкам Зеленского на протяжении длительного времени можно было видеть, как он меняет своих сюзеренов, отметил он.
"То есть это не хамство. В зависимости от поведения Зеленского 2020-м году, в 2022-м, 2026-м было видно, как они меняются. И вот в Давосе было очевидно, что Зеленский показывает стиль работы Трампа. То есть дает понять Трампу, что готов стать его вассалом", – считает спикер.
Тем самым, по мнению эксперта, Зеленский публично "кинул" своего бывшего патрона, которым являлся, скорее всего, даже не Евросоюз, а Великобритания.
"Зеленский продемонстрировал, что хочет отходить от европейской, британской политики в сторону американского вассалитета. Потому что не только вассал имеет определенные обязанности, но и сюзерен обязан вассалу. Например, личной защитой, помощью войсками, авторитетом. Это взаимные отношения. Будет ли согласен ли новый сюзерен взять под свое покровительство такого вассала, как Зеленский, – это уже другой вопрос", – подытожил эксперт.
