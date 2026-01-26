https://crimea.ria.ru/20260126/gorditsya-soboy-i-nagleet-zachem-zelenskiy-oblil-gryazyu-evropu-v-davose-1152702074.html

Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе

Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Гордится собой и наглеет: зачем Зеленский облил грязью Европу в Давосе

Глава киевского режима Владимир Зеленский унизил Европу в Давосе, копируя поведение президента США Дональда Трампа. В сформировавшейся на Западе новой... РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T21:54

2026-01-26T21:54

2026-01-26T21:54

радио "спутник в крыму"

мнения

олег шевченко

европа

сша

дональд трамп

владимир зеленский

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152704402_0:60:1280:780_1920x0_80_0_0_be278f69a6e1961ace17166379df866b.jpg

Зачем Зеленский унизил лидеров Европы в Давосе – мнение Зачем Зеленский унизил лидеров Европы в Давосе – мнение audio/mpeg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Глава киевского режима Владимир Зеленский унизил Европу в Давосе, копируя поведение президента США Дональда Трампа. В сформировавшейся на Западе новой феодальной структуре отношений это расценивается как клятва новому сюзерену. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" заявил директор центра стратегического анализа войны и мира Института социально-гуманитарных инициатив, завкафедрой философии КФУ Олег Шевченко.Зеленский, выступая на форуме в Давосе, стал резко критиковать европейских партнеров Украины, указал на слабости лидеров Старого Света и высмеял за неспособность себя защитить. В частности, подверг насмешкам европейский контингент, отправленный в Гренландию. А также заявил, что "силы, пытающиеся уничтожить Европу", свободно действуют внутри нее самой, так что "Виктор, живущий на европейские деньги и продающий при этом европейские интересы, заслуживает подзатыльник", имея в виду премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, неоднократно выступавшего с критикой помощи Киеву."Только поражение": в США отреагировали на речь Зеленского в ДавосеПо словам политолога Шевченко, Зеленский как эгоистичный актер гордится собой и наглеет.Зеленского нельзя ассоциировать с Украиной, поскольку "успехи" этого человека были сделаны за счет миллионов жизней людей, причем не только украинцев, но и европейцев, что его совершенно не волнует, подчеркнул политолог.Рассматривать Зеленского следует исключительно как отдельно взятую личность, но в особенном контексте, с учетом которого становится ясно, что его поведение в Давосе – это не следствие раздувшегося самомнения и не проявление менталитета парня-хулигана из Кривого Рога, считает Шевченко.Апеллирование к эпохе средневековья, по словам политолога, в данном случае абсолютно уместно, поскольку в западном мире к сегодняшнему дню сформировалась новая феодальная структура отношений – неофеодализм, для которого характерны давнишние устоявшиеся правила, в частности, вертикаль устойчивости в виде отношений сюзерена и вассала, заметил Шевченко.По внешним повадкам Зеленского на протяжении длительного времени можно было видеть, как он меняет своих сюзеренов, отметил он.Тем самым, по мнению эксперта, Зеленский публично "кинул" своего бывшего патрона, которым являлся, скорее всего, даже не Евросоюз, а Великобритания."Зеленский продемонстрировал, что хочет отходить от европейской, британской политики в сторону американского вассалитета. Потому что не только вассал имеет определенные обязанности, но и сюзерен обязан вассалу. Например, личной защитой, помощью войсками, авторитетом. Это взаимные отношения. Будет ли согласен ли новый сюзерен взять под свое покровительство такого вассала, как Зеленский, – это уже другой вопрос", – подытожил эксперт.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Зеленский отказался выводить ВСУ из ДонбассаЗеленский сделал заявление по итогам переговоров в Абу-ДабиПереговоры по Украине продолжатся на следующей неделе – Уиткофф

https://crimea.ria.ru/20260126/blekaut-na-ukraine-zelenskiy-zayavil-o-chrezvychaynoy-situatsii-v-kieve-1152697502.html

европа

сша

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мнения, олег шевченко, европа, сша, дональд трамп, владимир зеленский