Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
В Краснодарском крае на дорогах образовался гололед, по состоянию на утро понедельника зафиксировано уже более 200 ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на дорогах образовался гололед, по состоянию на утро понедельника зафиксировано уже более 200 ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Инспекторы призывают жителей и гостей региона отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, а в случае выезда – использовать зимнюю резину, избегать резких маневров и превышений скорости, соблюдать дистанцию на дороге.Пешеходам рекомендовано быть особенно осторожным при переходе проезжей части, не перебегать дорогу и не переходить ее вне пешеходного перехода, а также использовать световозвращающие элементы.
дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, гололед, дороги, новости, безопасность
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП

Гололед на дорогах Кубани стал причиной более 200 ДТП утром в понедельник

11:25 26.01.2026
 
© Telegram-канал Госавтоинспекция КубаниГололед на дорогах Кубани
Гололед на дорогах Кубани
© Telegram-канал Госавтоинспекция Кубани
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на дорогах образовался гололед, по состоянию на утро понедельника зафиксировано уже более 200 ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.
"На 09:00 подразделения Госавтоинспекции края получили более 200 заявок на оформление ДТП с механическими повреждениями, 130 из них – в Краснодаре", - говорится в сообщении.
Инспекторы призывают жителей и гостей региона отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, а в случае выезда – использовать зимнюю резину, избегать резких маневров и превышений скорости, соблюдать дистанцию на дороге.
Пешеходам рекомендовано быть особенно осторожным при переходе проезжей части, не перебегать дорогу и не переходить ее вне пешеходного перехода, а также использовать световозвращающие элементы.
