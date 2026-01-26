https://crimea.ria.ru/20260126/gololed-skoval-dorogi-kubani-za-utro-proizoshlo-uzhe-bolee-200-dtp-1152681478.html

Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на дорогах образовался гололед, по состоянию на утро понедельника зафиксировано уже более 200 ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Инспекторы призывают жителей и гостей региона отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, а в случае выезда – использовать зимнюю резину, избегать резких маневров и превышений скорости, соблюдать дистанцию на дороге.Пешеходам рекомендовано быть особенно осторожным при переходе проезжей части, не перебегать дорогу и не переходить ее вне пешеходного перехода, а также использовать световозвращающие элементы.

