https://crimea.ria.ru/20260126/gololed-skoval-dorogi-kubani-za-utro-proizoshlo-uzhe-bolee-200-dtp-1152681478.html
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
В Краснодарском крае на дорогах образовался гололед, по состоянию на утро понедельника зафиксировано уже более 200 ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция... РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T11:25
2026-01-26T11:25
2026-01-26T11:25
дтп
краснодарский край
госавтоинспекция кубани
происшествия
гололед
дороги
новости
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152681367_5:0:1265:709_1920x0_80_0_0_23b956d43b16b2fc51a27006eebb38d4.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Краснодарском крае на дорогах образовался гололед, по состоянию на утро понедельника зафиксировано уже более 200 ДТП. Об этом сообщает Госавтоинспекция региона.Инспекторы призывают жителей и гостей региона отказаться от поездок на личном транспорте без лишней необходимости, а в случае выезда – использовать зимнюю резину, избегать резких маневров и превышений скорости, соблюдать дистанцию на дороге.Пешеходам рекомендовано быть особенно осторожным при переходе проезжей части, не перебегать дорогу и не переходить ее вне пешеходного перехода, а также использовать световозвращающие элементы.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Под Новороссийском автобус столкнулся с легковушкой и улетел в кювет20 машин попали в ДТП на автодороге М-4 "Дон"В Крыму опрокинулся автобус с пассажирами
краснодарский край
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07ea/01/1a/1152681367_162:0:1107:709_1920x0_80_0_0_4030b6296d6d8321eeb33e86ba03bbbd.jpg.webp
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дтп, краснодарский край, госавтоинспекция кубани, происшествия, гололед, дороги, новости, безопасность
Гололед сковал дороги Кубани: за утро произошло уже более 200 ДТП
Гололед на дорогах Кубани стал причиной более 200 ДТП утром в понедельник