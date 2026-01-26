Рейтинг@Mail.ru
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
Германия не сможет больше дать Украине системы ПВО Patriot, потому что сама нуждается в них, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус. Слова... РИА Новости Крым, 26.01.2026
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Германия не сможет больше дать Украине системы ПВО Patriot, потому что сама нуждается в них, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус. Слова политика после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом передает агентство Reuters.Министр обороны ФРГ подчеркнул, что Германия передала более трети собственных систем Patriot и уже и так "сделала непропорционально много" для Украины в сфере противовоздушной обороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ

Германия не сможет дать Украине системы ПВО Patriot – министр обороны ФРГ

22:30 26.01.2026
 
© AP Photo Mindaugas KulbisЗенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot
Зенитно-ракетные комплексы большой дальности Patriot - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
© AP Photo Mindaugas Kulbis
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Германия не сможет больше дать Украине системы ПВО Patriot, потому что сама нуждается в них, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус. Слова политика после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом передает агентство Reuters.

"Большего мы сделать не сможем, потому что сами ждем заместительных поставок", – цитирует РИА Новости ответ Писториуса на соответствующий вопрос.

Министр обороны ФРГ подчеркнул, что Германия передала более трети собственных систем Patriot и уже и так "сделала непропорционально много" для Украины в сфере противовоздушной обороны.
Борис ПисториусНовостиГерманияPatriot (зенитный ракетный комплекс)Западная помощь УкраинеКоллективный ЗападПоставки западного оружия Украине
 
Лента новостейМолния