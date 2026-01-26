https://crimea.ria.ru/20260126/germaniya-bolshe-ne-dast-ukraine-patriot--ministr-oborony-frg-1152707496.html
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
Германия больше не даст Украине Patriot – министр обороны ФРГ
2026-01-26T22:30
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Германия не сможет больше дать Украине системы ПВО Patriot, потому что сама нуждается в них, заявил в понедельник министр обороны ФРГ Борис Писториус. Слова политика после встречи с литовским коллегой Робертасом Каунасом передает агентство Reuters.Министр обороны ФРГ подчеркнул, что Германия передала более трети собственных систем Patriot и уже и так "сделала непропорционально много" для Украины в сфере противовоздушной обороны.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
