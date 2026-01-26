https://crimea.ria.ru/20260126/es-odobril-zapret-na-import-rossiyskogo-gaza-s-2027-goda-1152684258.html

ЕС одобрил запрет на импорт российского газа с 2027 года

Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. Это следует... РИА Новости Крым, 26.01.2026

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. Совет Евросоюза одобрил запрет импорта российского сжиженного природного газа с 1 января 2027 года и трубопроводного газа с 30 сентября 2027 года. Это следует из заявления на сайте Совета ЕС, пишет РИА Новости.В начале декабря 2025 года страны Евросоюза приняли предварительное соглашение об отказе от импорта сжиженного природного и трубопроводного газа из России.Отмечается, что несоблюдение новых правил может повлечь за собой максимальные штрафы в размере не менее 2,5 миллиона евро для физических лиц и не менее 40 миллионов евро для компаний.В РФ не раз заявляли, что Запад совершил серьезную ошибку, отказавшись от покупки у России энергоресурсов, он попадет в новую, более сильную зависимость.Ранее гендиректор Независимого аналитического агентства нефтегазового сектора Тамара Сафонова отмечала, что самозапрет Евросоюза на импорт российского сжиженного природного газа приведет к очередному витку роста цен на энергоносители, издержки лягут на плечи конечных потребителей в ЕС.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:К чему приведут санкции против российского СПГ – мнениеНовые санкции США могут дать толчок развитию экономики России – мнениеРоссия планирует серийное производство малых АЭС - Путин

2026

Новости

