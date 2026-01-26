Рейтинг@Mail.ru
Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 26.01.2026
Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк
В Херсонской области опровергли дезинформацию о якобы распространяющейся эпидемии ВИЧ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.01.2026
2026-01-26T18:10
2026-01-26T18:11
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области опровергли дезинформацию о якобы распространяющейся эпидемии ВИЧ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его информации, видео, где якобы выступают медработники и звучит голос министра здравоохранения, – сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов – примитивная подделка, подчеркнул Сальдо."Цель этой дезинформационно-пропагандистской операции киевского ЦиПСО – дестабилизация ситуации в регионе и дискредитация армии", – считает глава региона.Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений, заверил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее также сообщалось, что информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной.
Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк

Информация об эпидемии ВИЧ в Херсонской области – фейк

18:10 26.01.2026 (обновлено: 18:11 26.01.2026)
 
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области опровергли дезинформацию о якобы распространяющейся эпидемии ВИЧ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.

"Уважаемые земляки, противник распространяет в Telegram дезинформацию об "эпидемии ВИЧ" на Херсонщине. Это ложь!" – сказано в сообщении.

По его информации, видео, где якобы выступают медработники и звучит голос министра здравоохранения, – сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов – примитивная подделка, подчеркнул Сальдо.
"Цель этой дезинформационно-пропагандистской операции киевского ЦиПСО – дестабилизация ситуации в регионе и дискредитация армии", – считает глава региона.
Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений, заверил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
Ранее также сообщалось, что информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной.
