https://crimea.ria.ru/20260126/epidemiya-vich-v-khersonskoy-oblasti--vlasti-oprovergli-feyk-1152701366.html

Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк

Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк - РИА Новости Крым, 26.01.2026

Эпидемия ВИЧ в Херсонской области – власти опровергли фейк

В Херсонской области опровергли дезинформацию о якобы распространяющейся эпидемии ВИЧ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо. РИА Новости Крым, 26.01.2026

2026-01-26T18:10

2026-01-26T18:10

2026-01-26T18:11

новости

херсонская область

владимир сальдо

кибербезопасность

фейк

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/03/0a/1135535435_0:65:1051:656_1920x0_80_0_0_27a9fd8003bb36858044a22af8430055.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 янв – РИА Новости Крым. В Херсонской области опровергли дезинформацию о якобы распространяющейся эпидемии ВИЧ. Об этом сообщил губернатор Владимир Сальдо.По его информации, видео, где якобы выступают медработники и звучит голос министра здравоохранения, – сгенерированный нейросетью фейк, а сканы документов – примитивная подделка, подчеркнул Сальдо."Цель этой дезинформационно-пропагандистской операции киевского ЦиПСО – дестабилизация ситуации в регионе и дискредитация армии", – считает глава региона.Санитарная обстановка в регионе сейчас стабильная и контролируемая. Нет не только эпидемий или вспышек опасных инфекционных заболеваний, но даже сезонная заболеваемость ОРВИ не достигла больших значений, заверил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.Ранее также сообщалось, что информация о дефиците топлива в Херсонской области является недостоверной.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен, ВКонтакте и MAX. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Роспотребнадзоре рассказали о ситуации со вспышкой вируса НипахВзлом реестра воинского учета – в Минобороны опровергли новый фейкНа Кубани опровергли фейк об ограничении лекарств для тяжелобольных

херсонская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2026

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости, херсонская область, владимир сальдо, кибербезопасность, фейк